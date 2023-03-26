Явка на выборах в парламент Туркменистана составила 74,48%

На выборах в парламент Туркменистана до 15-ти часов проголосовало 74,48% избирателей, передает Trend со ссылкой на ЦИК страны.

Точнее, в Ахалском велаяте проголосовало 76,43%, в Балканском велаяте 75,25%, в Дашогузском велаяте 72,82%, в Лебапском велаяте 72,45%, в Марыйском велаяте 75,03%, в Ашхабаде 76,95% избирателей.

На выборах в члены велаятских, этрапских, городских халк маслахаты до 15-ти часов проголосовало 74,65% избирателей.

Точнее, в Ахалском велаяте проголосовало 76,43%, в Балканском велаяте 75,25%, в Дашогузском велаяте 72,82%, в Лебапском велаяте 72,45%, в Марыйском велаяте 75,03%, в Ашхабаде 78,30% избирателей.

На выборах в члены генгеши до 15-ти часов проголосовало 74,17% избирателей.

Точнее, в Ахалском велаяте проголосовало 76,43%, в Балканском велаяте 75,59%, в Дашогузском велаяте 73,13%, в Лебапском велаяте 72,44%, в Марыйском велаяте 74,85% избирателей.

Голосование продолжается.