Председатель ЦИК Туркменистана встретился с международными наблюдателями

Председатель Центральной избирательной комиссии Туркменистана Гочмурад Мырадов встретился с представителями Межпарламентской Ассамблеи членов Содружества Независимых Государств, парламентского собрания России, Центральных избирательных комиссий Российской Федерации, Республик Азербайджан, Казахстан, Кыргызской Республики, Республик Узбекистан и Таджикистан, а также представителями Организаций Тюркских Государств, Исламского Сотрудничества и Шанхайского Сотрудничества прибывших наблюдать за проведением в нашей стране важного общественно-политического мероприятия, передает Trend со ссылкой на ЦИК Туркменистана.

Председатель Центральной избирательной комиссии Туркменистана заявил, что рад видеть представителей указанных дружественных государств и международных организаций в качестве международных наблюдателей в Туркменистане, а также рассказал им о проведённой работе по подготовке и организованном проведении выборов и о положениях избирательного законодательства.

В завершение встречи гости пожелали Председателю Центральной избирательной комиссии Туркменистана организованного и успешного проведения важного общественно-политического мероприятия.