Глобальный экологический фонд о стоимости реализованных в Туркменистане проектов

БАКУ /Trend/ - Общая стоимость национальных проектов, реализованных при поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ) с 2018 по 2022 годы в Туркменистане, составляет более 7,5 миллиона долларов США, сообщили Trend в ГЭФ.

Было отмечено, в отчетный период фонд реализовал проекты в соответствии с четырехлетним инвестиционным циклом ГЭФ-7.

"ГЭФ применяет Систему прозрачного распределения ресурсов (СПРР) для каждого цикла с целью поддержки деятельности стран, связанной с сохранением биоразнообразия, смягчением последствий изменения климата и борьбой с деградацией земель. В 2022 году начался инвестиционный цикл ГЭФ-8, который продлится до 2026 года", - сказали в фонде.

В ГЭФ добавили, что в рамках инвестиционного цикла ГЭФ-8 фонд выделил Туркменистану свыше 9,4 миллиона долларов США.

"В целом ГЭФ действует в 183 странах мира, которые ратифицировали по крайней мере одну из следующих конвенций: Конвенцию о биологическом разнообразии, Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях, Конвенцию ООН по борьбе с опустыниванием и Минаматскую конвенцию о ртути", - сказали в фонде.

Глобальный экологический фонд - это независимый финансовый механизм предоставления развивающимся и другим соответствующим критериям для получения помощи странам грантов на реализацию проектов, оказывающих благотворное воздействие на состояние глобальной окружающей среды.