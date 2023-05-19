Товарооборот между Туркменистаном и Турцией увеличился почти на треть

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Турцией и Туркменистаном за январь - март 2023 года составил 541,05 миллиона долларов США, передает Trend со ссылкой на Институт статистики Турции.

Сообщается, что это на 27,4 процента больше показателя первых трёх месяцев прошлого года (424,67 миллиона долларов)

По данным ведомства, в январе - марте 2023 года туркменский экспорт в Турцию составил 306,06 миллиона долларов, что на 34,6 процента больше показателя аналогичного периода 2022 года (227,4 миллиона долларов).

За первые три месяца нынешнего года Туркменистан увеличил импорт из Турции на 19,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (197,27 миллиона долларов) - до 234,99 миллиона долларов.

Отметим, что товарооборот между Турцией и Туркменистаном в 2022 году составил 2,06 миллиарда долларов США, что на 21,8 процента больше показателя 2021 года (1,69 миллиарда долларов).