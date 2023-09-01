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В Туркменистане построят 2 новых сухогруза

Туркменистан Материалы 1 сентября 2023 07:54 (UTC +04:00)
В Туркменистане построят 2 новых сухогруза

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Туркменский судостроительный и ремонтный завод Balkan построит два новых сухогруза, передает Trend.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, разрешив агентству "Туркменский морской транспорт" Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров страны заключить контракт с заводом "Балкан" на строительство двух сухогрузных судов.

Завод "Балкан" был реконструирован в 2018 году. В настоящее время производственные характеристики завода рассчитаны на обработку 10 тыс. тонн стали и постройку от четырех до шести судов в год.

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