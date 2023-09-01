В Туркменистане построят 2 новых сухогруза

БАКУ /Trend/ - Туркменский судостроительный и ремонтный завод Balkan построит два новых сухогруза, передает Trend.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, разрешив агентству "Туркменский морской транспорт" Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров страны заключить контракт с заводом "Балкан" на строительство двух сухогрузных судов.

Завод "Балкан" был реконструирован в 2018 году. В настоящее время производственные характеристики завода рассчитаны на обработку 10 тыс. тонн стали и постройку от четырех до шести судов в год.