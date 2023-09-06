Казахстан откроет новые производства по выпуску БПЛА

БАКУ /Trend/ - Казахстан откроет новые производства по выпуску беспилотных летательных аппаратов.

Как передает в среду Trend, об этом было сказано во время рассмотрения правительством Казахстана проекта общенационального плана мероприятий по реализации послания Касым-Жомарта Токаева народу страны.

"В оборонной промышленности с учетом межзаводской кооперации будут организованы новые производства, в том числе артиллерийских боеприпасов различного калибра, стрелкового оружия и беспилотных летательных аппаратов", - было отмечено на заседании.

На заседании также были обсуждены другие поручения Токаева, которые он озвучил в своем послании народу Казахстана первого сентября.

Напомним, что президент Казахстана заявил, что важнейшей задачей является создание цикла производства с высокой долей локализации, позволяющей снизить зависимость от импортных поставок.

"Наша армия должна быть обеспечена высокотехнологичным вооружением и военной техникой, в том числе бронетехникой, беспилотными летательными аппаратами, современным стрелковым оружием. Нужно укрепить производственные мощности по оперативному ремонту техники, усилить поддержку отечественных предприятий. Соответствующая материально-техническая база, компетенции и кадры у нас имеются. Им нужны заказы от соответствующих ведомств. Следует продолжить работу по трансферту современных технологий и локализации новых производств. Механизмом прямой финансовой поддержки отечественных предприятий станет специальный Фонд развития оборонно-промышленного комплекса", - сказал Токаев.