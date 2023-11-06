Туркменистан намерен сотрудничать с Южной Кореей в сфере медицины

БАКУ /Trend/ - Корейское агентство по продвижению восточной медицины подписало соглашение с туркменским Минздравом, передает Trend.

Основным содержанием соглашения являются: обмен современными технологиями и научно-практической информацией в области восточной медицины и реабилитационной медицины; разработка и реализация совместных образовательных программ в области традиционной медицины и реабилитационной медицины; сотрудничество в области развития здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

В целях содействия налаживания этого взаимодействия эксперты из Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея и связанных с ним организаций (Корейское агентство по продвижению восточной медицины, Корейский институт восточной медицины, Высшая школа восточной медицины Пусанского национального университета, Колледж восточной медицины Университета Вусук) посетили Туркменистан и провели встречи с туркменскими коллегами.

Помимо организации регулярных стажировок намечено создание и функционирование Центра восточной медицины в составе одной из крупных новейших клиник Туркменистана, ориентировочно на октябрь 2024 года.

В планах также такие проекты сотрудничества, такие как индустриализация производства традиционных лекарств, включая научные исследования, выращивание целебных растений, их переработка и реализация готовой продукции.

