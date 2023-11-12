Туркменистан ускорил транзит грузов на 40%

БАКУ /Trend/ - Национальный железнодорожный перевозчик Туркменистана объявил о значительном сокращении времени транзита грузов через свою территорию, передает Trend.

Путем оптимизации мультимодальной логистики и усовершенствования железнодорожных перевозок, скорость доставки грузов от одной границы к другой увеличилась на 40%. Этот значительный результат, достигнутый благодаря системным мерам, помещает Туркменистан в ряд стран, стремящихся усилить свою роль в международной транспортной системе.

Сокращение времени в пути для транзитных грузов достигнуто путем оптимизации работы железнодорожных маршрутов и улучшения процессов в порту Туркменбаши. Это позволило сделать перевозки через Туркменистан более эффективными и предсказуемыми, особенно за счет уменьшения задержек на территории Ирана. Интеграция с иранскими компаниями в сфере автомобильного транспорта усилила мультимодальный подход к перевозкам, что открывает перспективы для будущего. Туркменистан становится ключевым хабом для транзитных грузов, как по восточной ветке коридора Север-Юг, так и по Транскаспийской ветке для российских грузов.

С начала следующего года Туркменистан планирует увеличить объем перевозимых транзитом грузов на 80%, что подчеркивает его стремление стать важным игроком в мировой логистике.