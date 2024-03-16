В Токио пройдет туркмено-японский бизнес-форум

БАКУ /Trend/ - Туркмено-японский бизнес-форум с участием представителей малого и среднего предпринимательства планируется провести 27 марта в Токио. Об этом сообщил председатель кабинета министров Туркменистана Батыр Атдаев, передает Trend.

Он отметил, что на форуме будут обсуждаться возможности развития двустороннего сотрудничества в области инвестиций, промышленности, транспорта и логистики, а также в секторе малого бизнеса. Планируется также представить работы по созданию Национального павильона Туркменистана на Всемирной выставке "ЭКСПО 2025" в Японии.

Президент Туркменистана, Сердар Бердымухамедов, подчеркнул важность развития торгово-экономических связей с зарубежными партнерами, отметив приоритетность этого направления внешней политики страны. Он также поручил обеспечить высокий уровень организации бизнес-форума.