Жители Узбекистана ощутили очередное землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане 30 марта в 23:45 по местному времени ощутили очередное землетрясение с эпицентром в 465 километрах от Ташкента в южном направлении на территории Афганистана.

Об этом сообщают в субботу в Республиканском центре Сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

«Магнитуда землетрясения в эпицентре составила М=5,2. Сила подземных толчков на территории Ташкента, Ташкентской области, Самарканда, Сырдарьи, Ферганы, Намангана, Андижана, Джизака и Кашкадарьи достигла 2 баллов, Сурхандарьи — 2-3 баллов», — говорится в сообщении.

Согласно информации, в других регионах Узбекистана сейсмоактивность не ощущалась. МЧС не располагает сведениями о разрушениях и пострадавших.

Напомним, что в этот же день рано утром жители страны ощутили землетрясение, эпицентр которого находился в 360 километрах от Ташкента в южном направлении на территории Таджикистана. Сила толчков в данном случае была практически идентична афганскому землетрясению. Жертв и пострадавших зафиксировано не было.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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