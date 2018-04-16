В Узбекистане участники Второй мировой получат по 5 млн сумов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 апреля подписал указ «О поощрении участников Второй мировой войны», сообщают узбекские СМИ.

В связи с праздником 9 мая (День памяти и почестей), празднованием 73-й годовщины Победы над фашизмом, а также в целях материального поощрения участников и инвалидов Второй мировой войны, им установлено единовременное денежное вознаграждение в размере 5 млн сумов.

В прошлом году участники и инвалиды войны к празднику получили по 2 млн сумов.

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