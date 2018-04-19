Узбекистан ратифицирует факультативный протокол Конвенции ООН против пыток

Власти Узбекистана рассматривают возможность ратификации факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток. Как передаёт узбекское агентство «Новости.uz», об этом заявил на заседании международного пресс-клуба прокурор управления Генеральной прокуратуры Азиз Эшбеков.

«В скором по этому вопросу будет принято решение после обсуждения на ведомственном уровне», – сказал Эшбеков, отвечая на вопрос о возможности ратификации протокола.

После визита Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль-Хусейна в Узбекистан в прошлом году парламент страны принял совместное постановление, который, в частности, указывает на необходимость присоединения к данному документу.

Также ожидается, что в этом году будет создан национальный превентивный механизм по предупреждению пыток, который предусматривает организацию мониторинга учреждений по исполнению наказания, мест содержания под стражей и специальных приемников на предмет изучения обеспечения там прав и свобод человека.

Напомним, что законом, подписанным президентом Узбекистана 4 апреля, усилена ответственность за применение пыток и других бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Теперь применение пыток будет наказываться сроком от трех до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности. Если же были причинены тяжкие телесные повреждения или наступили иные тяжкие последствия, наказание составит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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