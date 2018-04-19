Узбекистан ратифицирует факультативный протокол Конвенции ООН против пыток

19 апреля 2018 09:08 (UTC+04:00)

Власти Узбекистана рассматривают возможность ратификации факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток. Как передаёт узбекское агентство «Новости.uz», об этом заявил на заседании международного пресс-клуба прокурор управления Генеральной прокуратуры Азиз Эшбеков.

«В скором по этому вопросу будет принято решение после обсуждения на ведомственном уровне», – сказал Эшбеков, отвечая на вопрос о возможности ратификации протокола.

После визита Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль-Хусейна в Узбекистан в прошлом году парламент страны принял совместное постановление, который, в частности, указывает на необходимость присоединения к данному документу.

Также ожидается, что в этом году будет создан национальный превентивный механизм по предупреждению пыток, который предусматривает организацию мониторинга учреждений по исполнению наказания, мест содержания под стражей и специальных приемников на предмет изучения обеспечения там прав и свобод человека.

Напомним, что законом, подписанным президентом Узбекистана 4 апреля, усилена ответственность за применение пыток и других бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Теперь применение пыток будет наказываться сроком от трех до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности. Если же были причинены тяжкие телесные повреждения или наступили иные тяжкие последствия, наказание составит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
МИД Узбекистана примет участие в заседании ШОС в Пекине
Узбекистан 09:57
Международные резервы Узбекистана выросли
Бизнес 09:08
Крупнейший банк Китая обозначил цели выделенного Узбекистану займа
Бизнес 18 апреля 17:01
Делегация Узбекистана находится с визитом в Пакистане
Бизнес 18 апреля 16:39
Президент Узбекистана утвердил меры по совершенствованию взаиморасчётов в экономике страны
Бизнес 18 апреля 16:13
Узбекские Авиалинии принимают участие на туристической выставке в Алматы
Туризм 18 апреля 16:07
Сотрудники ООН попали под обстрел в Думе
Арабские страны 18 апреля 15:49
Узбекистан и Таджикистан планируют впервые провести военные учения
Узбекистан 18 апреля 15:19
Делегация «Узтекстильпром» посетила текстильные объекты в Турции
Бизнес 18 апреля 15:13
Оборот Узбекской товарно-сырьевой биржи в 2018 году значительно вырос
Бизнес 18 апреля 14:28
Узбекистан облегчил условия для осуществления деятельности туркомпаний
Туризм 18 апреля 13:29
Оценена система корпоративного управления фондовой биржи «Тошкент»
Бизнес 18 апреля 13:21
В Узбекистане будут созданы новые ведомства в агропромышленном комплексе
Узбекистан 18 апреля 12:54
Узбекистан поддерживает усилия Южной Кореи по установлению мира на Корейском полуострове
Узбекистан 18 апреля 11:53
Будет увеличено количество авиарейсов из Ташкента в Стамбул
Туризм 18 апреля 10:54
Россия, Китай и Казахстан являются главными внешнеторговыми партнёрами Узбекистана
Бизнес 18 апреля 10:37
Статистика по деятельности малых предприятий в Узбекистане в I квартале 2018 года
Бизнес 18 апреля 09:45
Россия назвала предложенную Францией резолюцию по Сирии несвоевременной
Россия 18 апреля 06:10