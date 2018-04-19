Узбекистан и Таджикистан окончательно согласуют госграницу к началу осени

19 апреля 2018 16:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На данный момент на узбекско-таджикской государственной границе несогласованным остается один участок протяженностью в 2 километра в районе плотины Фархадской ГЭС. Об этом в четверг таджикскому агентству «АП» сообщил источник в правительстве Таджикистана.

«Этот участок расположен на стыке границ Согдийской области Таджикистана и Сырдарьинской области Узбекистана. На нем не имеется никаких объектов, населенных пунктов, есть только мусорная свалка», – сообщил источник.

По словам источника, данный участок будет официально согласован в ходе ожидаемого в начале осени госвизита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан.

Напомним, что договор между Таджикистаном и Узбекистаном об отдельных участках узбекско-таджикской государственной границы был подписан в ходе состоявшегося 9-10 марта государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе.

Сегодня, 19 апреля, таджикский парламент намерен ратифицировать вышеназванный договор.

Ранее, на состоявшемся 10 января 2018 года в Душанбе заседании Межправкомиссии по вопросам делимитации и демаркации госграницы между двумя странами была достигнута договоренность по самым спорным вопросам границы, в частности, Фархадской ГЭС.

По итогам заседания было решено, что территория, на которой расположена Фархадская ГЭС, будет признана территорией Таджикистана, а сам гидроэнергетический объект – собственностью Узбекистана. Охрану объекта будет осуществлять таджикская сторона, а его техническим обслуживанием будет заниматься Узбекистан.

В период с 24 февраля по 1 марта в Ташкенте прошла очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Таджикистана по вопросам делимитации и демаркации госграницы.

Тогда в соответствии с Протоколом совместного заседания таджикско-узбекской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации госграницы, подписанного 24 февраля 2018 года в Фергане, рабочие группы подготовили приложения к проекту Договора между Узбекистаном и Таджикистаном об отдельных участках таджикско-узбекской границы.

По данным госкомитета по землеустройству и геодезии Таджикистана, протяженность таджикско-узбекской границы составляет 1332 километров. Из общей протяженности речная граница составляет 105 километров, сухопутная – 1227 километров.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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