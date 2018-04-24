Президенты Узбекистана и Туркменистана открыли в Ташкенте парк "Ашхабад"

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте в понедельник с участием президентов Узбекистана и Туркменистана Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова был торжественно открыт парк «Ашхабад», сообщила во вторник пресс-служба президента Узбекистана.

Согласно информации, парк, расположенный на улице имени туркменского поэта и мыслителя Махтумкули, занимает более 10 гектаров. У входа и на территории парка возведены фонтаны, установлены скульптуры, изображающие скакунов Ахалтекинской породы, являющихся символом Туркменистана.

Здесь установлены современные аттракционы, включая колесо обозрения, высажены декоративные деревья, открыты пункты общественного питания и услуг, построены беговые и велодорожки.

Во время осмотра парка президент Туркменистана отметил, что почувствовал себя так, будто оказался в Ашхабаде.

Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов посадили в парке деревья.

До этого главы двух государств возложили цветы к мемориалу Махтумкули на одноименной улице, названной его именем в мае 2017 года в знак дружбы и братства узбекского и туркменского народов.

Перед визитом главы Туркменистана улица была реконструирована, мемориал перенесен в начало построенной здесь пешеходной аллеи.

В рамках визита в Ташкент Гурбангулы Бердымухамедов в сопровождении Шавката Мирзиёева посетил площадь Мустакиллик (Независимости), где возложил цветы к монументу Независимости и гуманизма. Он также возложил цветы к подножию памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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