Узбекистан откроет новые консульства в России

3 мая 2018 13:51 (UTC+04:00)

Узбекистан в 2018 году намерен открыть консульства в Казани, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Екатеринбурге. Об этом, как передаёт АН "Подробно.uz", заявил посол Узбекистана в России Бахром Ашрафхонов в интервью газете «Народное слово».

«Для выполнения поручения главы государства по всесторонней поддержке узбекистанцев в России, исходя из увеличения числа обращений граждан, изучается вопрос об открытии новых консульских учреждений в ряде федеральных округов России. С марта этого года действует новое Генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Ожидается, что в 2018 году откроются консульства и в Казани, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Екатеринбурге», - заявил посол.

Бахром Ашрафхонов выразил уверенность, что с началом деятельности этих учреждений появится возможность оказывать качественные консульские услуги гражданам Узбекистана, проживающим или работающим на всей территории Российской Федерации, своевременно и полноценно решать их проблемы, в целом более эффективно защищать их права.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Россия и Иордания продолжат сотрудничество по Сирии с участием США
Россия 14:30
Россия призвала Израиль передать МАГАТЭ данные о ядерной программе Ирана
Россия 14:29
Индекс Республиканской фондовой биржи «Тошкент» значительно вырос
Бизнес 14:21
Иордания рассчитывает на расширение координации с Россией по Сирии
Арабские страны 13:48
Узбекистан привлекает немецкие и швейцарские технологии в текстильную промышленность
Бизнес 13:04
Минобороны Израиля: Cтрана ждет, что РФ будет учитывать ее интересы в сфере безопасности
Израиль 13:04
"Комсомольская правда": Баку поражает своей современной архитектурой
Туризм 12:57
Узбекистан увеличит в 2018 году расходы на экономику более чем на 30%
Бизнес 12:33
В Сирии разбился российский истребитель
Арабские страны 12:25
Туркменистан и Россия обсуждают совместные проекты в сфере судоходства
Бизнес 11:41
Россия осудила нападение на штаб избирательной комиссии в Ливии
Россия 11:31
Недельный оборот РФБ «Тошкент» вырос в 4,1 раза
Бизнес 11:19
Сергей Лавров: РФ не вмешивается во внутриполитические дискуссии в Европе
Россия 10:54
Сергей Лавров: Россия ожидает от ОЗХО объективного расследования по Сирии
Россия 10:53
Лавров: Трамп предлагал Путину встретиться как можно скорее
Россия 10:51
Узбекистан наращивает экспортный потенциал текстильной промышленности
Бизнес 10:44
Узбекские текстильные предприятия осуществят прямые поставки на все континенты
Бизнес 10:32
Лавров: США фактически ведут курс на развал Сирии
Россия 10:16