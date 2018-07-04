Узбекистан и Таджикистан обсудили делимитацию границы

4 июля 2018 18:03 (UTC+04:00)

Президент Шавкат Мирзиёев 3 июля подписал закон «О ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан об отдельных участках узбекско-таджикской Государственной границы». Закон был принят Законодательной палатой Парламента Узбекистана 31 мая и одобрен Сенатом 28 июня.

Договор об отдельных участках узбекско-таджикской госграницы был подписан в рамках государственного визита президента Узбекистана в Душанбе 9 марта.

Как отмечалось на 15-м пленарном заседании Сената на прошлой неделе, на котором был одобрен закон, сторонами согласованы 99,99 процента ранее неделимитированных участков границ, или 192,7 километра. По этим участкам уже созданы топографические карты.

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