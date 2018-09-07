Медведев обсудит с премьером Узбекистана сотрудничество в экономике и гуманитарной сфере

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу проведет в Москве переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина, передает ТАСС.

Арипов, возглавляющий правительство Узбекистана с 2016 года, будет находиться в РФ с рабочим визитом.

"Главы правительств рассмотрят широкий круг вопросов двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия. Особое внимание будет уделено активизации сотрудничества в области атомной энергетики, промышленности, сельского хозяйства, образования", - говорится в сообщении пресс-службы.

После беседы премьеров под их председательством также пройдет 19-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Узбекистаном. "По итогам переговоров предполагается подписание межправительственных документов", - сообщили в кабмине РФ.

По словам сотрудника аппарата правительства РФ, за последнее время была проделана результативная работа по выстраиванию межгосударственных отношений, отвечающих коренным интересам народов двух стран и способствующих обеспечению безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе. "Россия и Узбекистан плотно сотрудничают на различных международных площадках, выступают с общих или близких позиций по широкому кругу вопросов региональной и международной повесток дня", - отметил представитель кабмина.

Россия по итогам первого полугодия 2018 г. заняла первое место среди торговых партнеров Узбекистана с долей в 16% от его внешнеторгового оборота, Узбекистан тоже входит в число ведущих экономических партнеров РФ в СНГ. Рост двустороннего товарооборота в первом полугодии составил 32% (до более $2 млрд), при этом российский экспорт увеличился на 41,6%, импорт - почти на 10%.

Увеличились, в частности, взаимные поставки сельхозпродукции - на 30% по сравнению с прошлогодними показателями, в частности, благодаря реализации соглашений по "зеленому коридору" и фитосанитарному надзору. В сфере промышленной кооперации также ведется работа над большим блоком совместных проектов, в том числе в части авиационной техники, производства грузовых автомобилей, железнодорожного транспорта, медицинской техники и фармацевтических препаратов, а также управления воздушным движением. Российские компании активно участвуют в геологоразведке и разработке углеводородов в Узбекистане.

Компании "Лукойл" и "Газпром", а также "Вымпелком" вложили в экономику республики в общей сложности более $8,7 млрд, а всего на начало текущего года в Узбекистане действовало свыше тысячи предприятий с участием российского капитала.

Как отметили в правительстве РФ, ключевым проектом в рамках сотрудничества двух стран по мирному атому станет сооружение в Узбекистане АЭС по российским технологиям. "В ходе визита подписывается соглашение о ее строительстве", - сказал сотрудник аппарата кабмина.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.