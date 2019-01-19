В Узбекистане создадут единое госпредприятие по добыче урана

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане в ближайшее время будет создано единое государственное предприятие по добыче и переработке урана.

Как передает Trend, об этом сообщает в субботу Podrobno.uz со ссылкой на постановление главы Узбекистана.

Оно будет организовано на базе активов Навоийского горно-металлургического комбината. Также в отдельную структуру будет выделено предприятие по добыче и переработке драгоценных металлов.

Навоийский ГМК сегодня занимает седьмое место в мире по добыче урана и производству закиси-окиси этого элемента. Комбинат является единственным в Узбекистане оператором, осуществляющим добычу урана и производство на экспорт готовой продукции. Основу минерально-сырьевой базы уранового производства составляют 20 месторождений и 10 перспективных площадей.

Начиная с 1994 года, вся добыча урана в Навоийском ГМК осуществляется только способом подземного выщелачивания через системы геотехнологических скважин, сооружаемых на поверхности.

В настоящее время действуют семь рудников, в отработку вовлечены запасы 17 месторождений. Получаемый на рудниках урансодержащий продукт подвергается окончательной переработке на Гидрометаллургическом заводе-1, после чего он в качестве готовой продукции поступает на реализацию.

Как отмечается, разведанные и оцененные запасы урана в стране составляют около 190 тысяч тонн, из которых более 140 тысяч тонн – уран месторождений песчаникового типа, 47 тысяч тонн – черносланцевого типа.

Узбекистан в 2017 году подписал семилетний контракт на поставку урана в США на 300 миллионов долларов. Кроме того, Узбекистан поставляет уран в Японию.

В августе 2014 года Навоийский горно-металлургический комбинат и индийская UCIL подписали контракт, предусматривающий закупки до 500 тонн узбекского урана в год в 2014-2018 годах. На днях в ходе визита Шавката Мирзиёева в Индию был подписан новый долгосрочной контракт по экспорту узбекского урана.

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