Китай направил в Узбекистан медикаменты для лечения больных коронавирусом

БАКУ/Trend/ - В Узбекистан 9 апреля специальным рейсом из Китая доставлена гуманитарная помощь с медикаментами и иными медицинскими средствами для лечения и профилактики больных коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на министерство инноваций Узбекистана.

Гуманитарный груз был направлен по инициативе министерства инновационного развития Узбекистана и Института биоорганической химии Академии наук Узбекистана из Синьцзянского физико-химического технического института и Шанхайского фармацевтического института Академии наук КНР.

Доставка груза в Ташкент организована Китайско-узбекским медицинским технопарком. 50 тысяч упаковок лекарственных препаратов переданы министерству инновационного развития для оказания гуманитарной помощи узбекскому народу.

Гуманитарный груз из Китая состоит из лекарств для эффективного лечения коронавируса: препарат Fenle – 20 000 упаковок; Zukamu – 10 000 и Zupa (Зупа) – 10 000; препарат Fufang Yizhihao (Фуфан йижихао) – 10 000.

Кроме того, Китайско-узбекский медицинский технопарк выразил готовность предоставить свою лечебно-диагностическую клинику под мобильный госпиталь для размещения и лечения пациентов в случае необходимости.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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