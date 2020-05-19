В Узбекистане ряд субъектов предпринимательства освободили от уплаты налога на имущество

Президент Узбекистана подписал указ «Об очередных мерах по поддержке населения и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии», передает Trend со ссылкой на kun.uz.

Согласно документу, с 1 июня по 1 сентября 2020 года освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога:

- субъекты малого предпринимательства;

- рынки и торговые комплексы;

- кинотеатры;

- предприятия общепита;

- предприятия общественного транспорта;

- спортивно-оздоровительные заведения;

- юридические лица, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров, оказанию бытовых услуг, предоставлению помещения в аренду, в том числе для проведения банкетов.

Кроме того, субъектам малого предпринимательства списываются:

- суммы налога на имущество и земельного налога за апрель и май, по которым предоставлена беспроцентная отсрочка (рассрочка) в соответствии с указами президента от 19.03.2020 и 03.04.2020;

- суммы пени и штрафов, начисленные по земельному налогу и налогу на имущество, по состоянию на 15 мая 2020 года, образовавшихся с 1 января 2020 года.

Также субъектам предпринимательства предоставлено право на получение отсрочки по уплате налога на добавленную стоимость при импорте товаров (работ, услуг) сроком до 120 дней.

Микрофирмам и малым предприятиям, работающим не менее 1 года до дня обращения в таможенные органы, предоставляется право на отсрочку по уплате таможенной пошлины и акцизного налога, взимаемых при ввозе товаров до 1 июля 2020 года с последующей уплатой отсроченной суммы в течение 120 дней. Исключение - потребительские товары.

С 1 мая по 1 июля 2020 года для микрофирм и малых предприятий снижается ставка социального налога с 12% до 1%. Исключение - госпредприятия и юридические лица с долей государства в уставном фонде (уставном капитале) в размере 50% и более.