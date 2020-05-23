Узбекскую черешню продают в супермаркетах Республики Корея

Сегодня чартерным грузовым рейсом Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» в Инчон была поставлена вторая партия свежей черешни весом 17,8 тонн, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Груз, сформированный в Туракурганском районе Наманганской области, был направлен компанией «Gold Dried Fruits Export» в адрес южнокорейского партнера «NK GlobalNet Co., Ltd.». Узбекская черешня будет распространена на территории Южной Кореи через сети предприятий оптовой и розничной торговли.

Первая партия узбекской черешни была поставлена в Республику Корея 15 мая текущего года.

Следует отметить, что Корейским агентством карантина животных и растений в 2020 году выдано разрешение шести узбекским компаниям на поставку свежей черешни на рынок Республики Корея – ООО «Gold Dried Fruits Export» (г. Ташкент), СП «Uz-Segang» (Ферганская область), ООО «Brand Investment Group Agro» (Андижанская область), ООО «Pure Fruit Trade» (Наманганская область), ООО «Namangan Agro Logistics» (Наманганская область) и ООО «Samarkand Garden Plast» (Самаркандская область).

Дипломатическая миссия Узбекистана в Сеуле продолжает активную работу по продвижению продукции отечественных предприятий на рынке Республики Корея.