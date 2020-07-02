На месторождении «Шимолий Бердак» освоена скважина добывающая 140 тыс. куб метров природного газа
На скважине №92 месторождения «Шимолий Бердак» Устюртского газодобывающего управления завершены работы по бурению, передает Trend со ссылкой на пресс-служу АО «Узбекнефтегаз»
Также на скважине произведены перфорационные работы в интервалах 2289-2286 м., 2254-2250 м., 2223-2216 м.
В результате по оперативным данным, после освоения на скважине получен промышленный приток газа с суточным дебитом 140 тыс. метр кубов и 1 тонны газового конденсата.
Буровые работы проведены силами ООО «Узнефтгаз бургулаш ишлари».
Стоит отметить, что эта скважина является одной из 20-ти предусмотренных к вводу 2020 году скважин, реализуемых собственными силами АО «Узбекнефтегаз».
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