Заболевших COVID-19 в Узбекистане превысило 30,6 тысячи
Количество выявленных в Узбекистане случаев коронавируса по итогам 9 августа составило 30 609, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Прирост новых случаев за день составил 691 (днем ранее — 693), передает Trend со ссылкой на uzreport.news
В течение воскресенья сообщено о 6 случаях смерти пациентов с коронавирусом: 3 — в Ташкенте и по 1 — в Ташкентской, Кашкадарьинской и Навоийской областях. Общее число умерших, по данным Минздрава, достигло 194.
Число вылечившихся выросло на 726 до 22042, что составляет 72%.
Сейчас на лечении в медучреждениях находится 8373 человек, состояние 1378 из них тяжелое, 386 — крайне тяжелое.
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