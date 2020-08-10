Заболевших COVID-19 в Узбекистане превысило 30,6 тысячи

Количество выявленных в Узбекистане случаев коронавируса по итогам 9 августа составило 30 609, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Прирост новых случаев за день составил 691 (днем ранее — 693), передает Trend со ссылкой на uzreport.news

В течение воскресенья сообщено о 6 случаях смерти пациентов с коронавирусом: 3 — в Ташкенте и по 1 — в Ташкентской, Кашкадарьинской и Навоийской областях. Общее число умерших, по данным Минздрава, достигло 194.

Число вылечившихся выросло на 726 до 22042, что составляет 72%.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 8373 человек, состояние 1378 из них тяжелое, 386 — крайне тяжелое.