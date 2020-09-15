Авиакомпания Uzbekistan Airways увеличивает частоту рейсов в Минск
Авиакомпания Uzbekistan Airways увеличивает частоту рейсов в Минск. Начиная с 24 сентября 2020 года рейсы в Минск будут выполняться 2 раза в неделю, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.
С расписанием рейсов можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании.
Авиабилеты на данные рейсы Вы можете приобрести на сайте авиакомпании, через мобильное приложение, а также, в ближайших офисах продажи АО «Uzbekistan Airways» или у агентов по продаже в Республике Узбекистан.
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