Авиакомпания Uzbekistan Airways увеличивает частоту рейсов в Минск. Начиная с 24 сентября 2020 года рейсы в Минск будут выполняться 2 раза в неделю, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

С расписанием рейсов можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании.

Авиабилеты на данные рейсы Вы можете приобрести на сайте авиакомпании, через мобильное приложение, а также, в ближайших офисах продажи АО «Uzbekistan Airways» или у агентов по продаже в Республике Узбекистан.