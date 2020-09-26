BMB Trade Group планирует расширить экспорт продукции из Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Инвестиционно-консалтинговая компания Узбекистана BMB Trade Group рассматривает расширение номенклатуры экспортной продукции как одну из приоритетных задач своей производственной и торгово-посреднической деятельности, сообщил Trend советник генерального директора по связям с общественностью и коммуникациям ООО BMB Trade Group Баходир Камилов.

Узбекистан располагает большими земельными площадями, где в настоящее время в основном выращиваются бобовые и плодоовощные культуры, часть из которых реализуется на внутреннем рынке. В связи с этим, основной упор делается на создании совместных инвестиционных проектов, нацеленных на создание экспортоориентированной продукции, востребованной на рынке партнеров.

"Хотелось бы подчеркнуть высокую роль и активное участие наших дипломатических и торговых представительств, аккредитованных за рубежом, которыми проводится большая работа по налаживанию связей с представителями деловых кругов страны пребывания, а также широкого спектра оказываемой поддержки и содействия отечественным бизнесменам", - сказал Камилов.

Примером такого сотрудничества служит разработанный при содействии Посольства Республики Узбекистан в Италии проект по выращиванию, переработке и гарантированному экспорту шафрана в Италию, что нашло своё практическое воплощение в рамках совместного предприятия BMB-Opera Zafferano в Джизакской области.

"В Узбекистан будет завезено современное лабораторное оборудование для выдачи сертификатов соответствия качества мировым стандартам не только шафрана, но и другой плодоовощной продукции", - сказал советник.

Агрономическое сопровождение также будут осуществлять ведущие итальянские ученые-агрономы из Католического Университета Пьяченци. Итальянская сторона получит возможность организовать крупнейшую плантацию по выращиванию шафрана и расширит совместный экспорт продукции переработки на мировой рынок

Кроме того, при поддержке дипломатического представительства Узбекистана во Франции реализован совместный проект с французской компанией Advantage Central Asia по созданию в Париже предприятия по фасовке и упаковке экспортируемых из Узбекистана сушеных фруктов и овощей на оборудовании, отвечающем европейским стандартам.

"Уникальность проекта заключается в том, что на территории комплекса запускаются лаборатории, получившие аккредитацию российского "Россельхознадзора", которые здесь же, на месте, осуществляют сертификацию пройденной контроль продукции", - добавил советник.

Камилов отметил, что это даст возможность организации непрерывно и неограниченно поставлять отечественную продукцию через пограничные и таможенные "зеленые коридоры" прямиком в российские торговые сети.

"Узбекские экспортеры могут оформить необходимые для уполномоченных российских органов документы непосредственно в Агрологистическом центре и использовать возможность осуществления гарантированного экспорта. Это, в свою очередь, послужит укреплению узбекско-российских связей и увеличению объемов экспорта отечественной продукции на российские рынки", - подчеркнул Камилов.

(Автор: Клавдия Ромакаева)

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