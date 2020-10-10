Дополнительная помощь США Узбекистану для борьбы с COVID-19
БАКУ/Trend - Соединенные Штаты Америки через Агентство по международному развитию (USAID) передали Узбекистану предметы медицинского назначения на сумму 2,23 миллиона долларов для поддержки усилий страны в борьбе с коронавирусом – лабораторное оборудование для расширенного тестирования на COVID-19 и расходные материалы для проведения 100 тысяч тестов.
"COVID-19 остается угрозой для жизни людей во всем мире. Этот вирус затронул каждого из нас. Скорбя о каждом погибшем, о каждом закрытом предприятии и о последствиях, которые это имеет для зависящих от них людей, мы должны продолжать борьбу. В этом мы вместе", – сказала исполняющая обязанности заместителя главы миссии в посольстве США в нашей стране Алексис Салливан. – Правительство США привержено тесному сотрудничеству со своими узбекскими партнерами для поддержки принимаемых страной мер по защите здоровья и благополучия народа.
Напомним, в сентябре USAID передало Узбекистану более 200 аппаратов ИВЛ. При этом агентство тесно сотрудничало с Министерством здравоохранения и другими ведомствами, чтобы распределить эти аппараты в медицинских учреждениях по всей стране.