Новые производственные объекты АО «Узбекнефтегаз» стоимостью 4 137,6 млн долларов США

Согласно Государственной инвестиционной программе, утвержденной постановлением президента Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым от 9 января 2020 года № ПП–4563, в январе-сентябре текущего года работы выполнены по 11 инвестиционным проектам АО «Узбекнефтегаз» на 102,5% по сравнению с прогнозом, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В текущем году в рамках Государственной инвестиционной программы предусматривается ввод в эксплуатацию 5 производственных объектов АО «Узбекнефтегаз» стоимостью 4 137,6 млн долларов США, в частности:

28 августа текущего года на Мубарекском газоперерабатывающем заводе в рамках проекта строительства 4-нити установки по получению пропаново - бутановой смеси завершены строительные работы и объект сдан в эксплуатацию. При этом было создано 66 новых рабочих мест и возможность производства 38,4 тысячи тонн сжиженного газа в год.

30 сентября 2020 года был завершен проект освоения газоконденсатных месторождений «Денизкуль», «Ходжидавлат», «Восточный Алат» и начата добыча природного газа до 1 млрд. кубометров и 6,4 тысяч тонн газового конденсата в год, создано 45 новых рабочих мест.

В ноябре завершится строительство установки по производству пропан- бутановой смеси на газо-серных очистных сооружениях нефтегазодобывающего управления Газли, будет запущено производство дополнительных 80,0 тысяч тонн сжиженного газа в год и создано 117 новых рабочих мест.

Кроме того, завершится модернизация установок по получению пропан-бутановой смеси (УППБС-3/ 1, 2, 5) принадлежащих Шуртанскому нефтегазодобывающему управлению, которая позволит производить 61,0 тысяч тонн сжиженного газа в год.

В рамках проекта по производству сжиженного синтетического топлива (GTL) на основе очищенного метана Шуртанского газохимического комплекса, в декабре будут полностью завершены строительно-монтажные работы. В результате завод будет перерабатывать 3,6 млрд. кубометров природного газа и производить 1,5 млн. тонн экологически чистого синтетического жидкого топлива в год. После ввода объекта в эксплуатацию 1 321 специалистов будут обеспечены работой.

Стоит отметить, при полной реализации намеченных работ в рамках инвестиционных проектов, прежде всего, повышается эффективность производства. Помимо этого, создаются новые рабочие места и обеспечивается занятость специалистов.