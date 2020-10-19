USAID содействует продвижению экспортеров плодоовощной продукции из стран Центральной Азии

Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало Справочник экспортеров плодоовощной продукции из стран Центральной Азии для распространения подробной информации среди потенциальных покупателей по всему миру, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Более 120 экспортеров плодоовощной продукции из Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана перечислены в справочнике, который включает детальную информацию об их продукции (по категориям), брендах, каналах сбыта и контактную информацию. Справочник содержит специальный раздел, где читатель может ознакомиться с расчетом стоимости транспортировки и времени перевозки для доставки плодоовощной продукции из Центральной Азии на ключевые экспортные рынки.

Производители из Центральной Азии веками выращивают и продают широкий ассортимент фруктов и овощей. Многие из них теперь готовы расширить свой рынок сбыта за пределы региона. Справочник разработан проектом USAID по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест в качестве практического каталога для демонстрации Центрально-Азиатских производителей, переработчиков и торговых компаний, желающих и готовых экспортировать, а также перечень плодоовощной продукции для новых рынков за пределами региона. Справочник предназначен для импортеров, дистрибьюторов, розничных покупателей и организаторов международных выставок.

Для повышения осведомленности экспортеров плодоовощной продукции из Центральной Азии обо всех этапах экспорта, USAID разработал специальное руководство, в котором описаны шаги для выхода на экспортные рынки. Руководство по экспорту также включает рекомендации по исследованию рынка, информацию о мировых стандартах, ценообразовании, продвижении, упаковке продукции, также о международных выставках, так как владение такой информацией значительно повышает шансы на успешный экспорт.

Обе публикации помогут экспортерам плодоовощной продукции из Центральной Азии повысить конкурентоспособность и диверсифицировать зависимость от традиционных рынков, ориентируясь на новые направления экспорта.