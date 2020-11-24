Украинские компании будут участвовать в торгах на бирже Узбекистана

Вчера завершился визит руководства Товарно-сырьевой биржи Узбекистана (УзТСБ) в Украину, в ходе которого состоялись переговоры и были подписаны соглашения о сотрудничестве, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

При содействии МИД и посольства Узбекистана в Украине были организованы встречи с представителями украинских компаний, по итогам которых был подписан ряд документов.

В частности, АО «УзТСБ» подписало меморандум о сотрудничестве с союзом «Мукомолы Украины», который предусматривает участие членов союза в электронных торгах на узбекской площадке.

Также был подписан меморандум с ЗАО «Чумак», в котором определены механизмы установки цен, взаимных расчетов, доставки товаров при проведении сторонами аукционных торгов.

С ООО «Панда» подписан Меморандум о продаже в Узбекистане украинского сахара и продукции из него.

Подписанные документы позволят импортировать продовольственную продукцию в Узбекистан в соответствии с биржевыми механизмами и будет способствовать сохранению стабильности цен на указанный вид товаров.