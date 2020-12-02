Узбекистан получит статус наблюдателя в ЕАЭС в декабре

В декабре текущего года Узбекистан получит статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Об этом заявил глава департамента министерства промышленности и торговли России Михаил Анисимов, выступая в онлайн-конференции «Промышленный диалог Россия-Узбекистан: новые проекты и партнерства», передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

«Узбекистану в декабре официально будет присвоен статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе», - сказал он.

В настоящее время такой статус в ЕАЭС имеет только Молдова.

Напомним, 24 января этого года в ходе своего послания Олий Мажлису Шавкат Мирзиёев высказал свое мнение насчет ЕАЭС. Он подчеркнул, что речь идет не о членстве, а сотрудничестве. Глава государства заявил, что «в этом серьезном вопросе будут исходить, прежде всего, из интересов народа, опираться на его волю».