В Узбекистане упрощен порядок перевозки внешнеторговых грузов под таможенным контролем

В Узбекистане упрощается порядок перевозки на территории страны внешнеторговых грузов под таможенным контролем, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Соответствующее постановление Правительства «Об упрощении порядка перевозки на территории Республики Узбекистан внешнеторговых грузов под таможенным контролем, а также дальнейшей поддержки участников внешнеэкономической деятельности» принято во вторник.

Документом утверждены порядки организации таможенного сопровождения товаров по автомобильным дорогам под таможенным контролем, а также учета и контроля уплаты таможенных платежей в процессе перевозки иностранных товаров на основе взаимодействия с уполномоченными лицами в режиме реального времени и в интерактивной форме.

Согласно этому, таможенное оформление товаров и транспортных средств, сопровождающихся под таможенным контролем, при помощи специально оборудованных автомобилей в целях обеспечения безопасности движения, осуществляется в приоритетном порядке в таможенных пунктах отправки и назначения, а также в пунктах приема-передачи.

При осуществлении таможенного сопровождения расходы перевозчика, грузоотправителя или получателя таможенными органами не покрываются.

На блокпостах органов внутренних дел запрещается остановка и вскрытие грузового отсека автомобиля для осмотра товаров транспортных средств, передвигающихся с таможенным сопровождением.

Обеспечение таможенных платежей в процессе перевозки иностранных товаров осуществляется уполномоченными лицами в режиме онлайн, в электронной форме.