Число банковских карт в обращении в Узбекистане достигло 26 млн — ЦБ
Количество платёжных терминалов в Узбекистане по состоянию на 1 декабря достигло 437,1 тысячи, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 17%, или 62 тысячи, следует из данных Центрального банка, передает Trend со ссылкой на Gazeta.uz.
Количество банкоматов и инфокиосков составило 11,6 тысячи, что на 33%, или 2912, больше, чем на 1 декабря прошлого года.
Количество банковских карт в обращении увеличилось до 26 миллионов, что на 5,9 миллиона больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Из них 8 миллионов карт находятся в обращении в Ташкенте, по 2,1 миллиона — в Самаркандской и Кашкадарьинской областях, 1,9 миллиона — в Ферганской области.
Решение карабахского конфликта одно из важнейших событий не только в региональном контексте, но и в общемировом – МИД России
Решение карабахского конфликта - важный этап в исторической трансформации региона - американский эксперт
Лента новостей
Русские братья из Гянджи Андрей и Максим Бузановы – герои Карабахской войны: Мы гордимся тем, что являемся сынами Азербайджана и всегда будем на страже Отчизны!
После создания по инициативе Президента Азербайджана формата ОПЕК+ падение цен на нефть прекратилось - депутат
В Азербайджане все защищенные вклады, независимо от суммы, полностью страхуются до 5 апреля 2021 года
Названы сроки начала службы турецких военных в совместном с Россией наблюдательном центре по Нагорному Карабаху
Наблюдательный совет Государственного нефтяного фонда Азербайджана обсудил проект бюджета на 2021 год (ФОТО)
Учреждена юбилейная медаль "100-летие Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности"
Должны быть разработаны планы по организации сферы образования в освобожденных районах Азербайджана - замминистра
В результате армянской агрессии библиотечно-информационной сфере Азербайджана нанесен ущерб на $21 млн
Исполнители мугама Тайяр Байрамов и Миралам Мираламов исполнили азан с минаретов мечети Шуша (ВИДЕО)
Деятельность по обмену валюты без соответствующей лицензии противоречит законодательству - Центробанк Азербайджана
В Азербайджане за нарушение карантина возбуждены уголовные дела в отношении еще 13 больных коронавирусом