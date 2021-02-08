ACWA Power расширяет инвестиционное присутствие в Узбекистане

7 февраля текущего года в формате видеоконференции состоялись переговоры заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардора Умурзакова с председателем Совета директоров саудовской компании ACWA Power, сопредседателем Узбекско-Саудовского делового Совета Мухаммадом Абунайаном, посвященные обсуждению вопросов реализации текущих совместных проектов и дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества в сфере развития возобновляемых источников энергии, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Был обсужден прогресс строительства тепловой электростанции комбинированного цикла мощностью 1500 МВт на базе Сырдарьинской теплоэлектростанции стоимостью 1,2 млрд долларов. В частности, рассмотрены возможности ускорения строительных работ и механизмы двустороннего взаимодействия в данном направлении. Саудовской стороной было озвучено, что компания планирует завершить строительство и пуско-наладочные работы до конца 2023 года.

Также в ходе диалога были обозначены задачи по ускорению проектных работ по строительству двух ветроэлектростанций совокупной мощностью 1000 МВт в Бухарской и Навоийской областях, общей стоимостью 1,3 млрд долларов США. Отмечалось, что ввод в эксплуатацию данных объектов обеспечит выработку дополнительной электроэнергии в объеме 15,6 млрд кВт*ч в год и создаст более 5 тысяч новых рабочих мест во время строительства и 300 новых рабочих мест во время эксплуатации станций.

Помимо этого, состоялся конструктивный обмен мнениями о потенциальных направлениях расширения инвестиционного сотрудничества в сфере альтернативной энергетики, имея в виду строительство новых солнечных и ветровых электростанций в Узбекистане. Руководством ACWA Power были подчеркнуты намерения укрепить инвестиционное присутствие в Узбекистане за счет реализации новых масштабных проектов.

Также была достигнута договоренность о тесном сотрудничестве по привлечению новых потенциальных инвесторов из числа крупных саудовских компаний к реализации проектов в Узбекистане, в том числе посредством участия в приватизации государственных банков и активов, с использованием платформы Узбекско-Саудовского делового Совета, созданного в январе текущего года в ходе визита саудовской делегации в Узбекистан.

По итогам переговоров была намечены дальнейшие шаги по реализации совместных проектов и проработке новых договоренностей и инициатив.

Компания ACWA Power является разработчиком, совладельцем и оператором портфеля установок по производству электроэнергии и опресненной воды, производящих 38,7 ГВт электроэнергии и 5,8 млн кубометров опресненной воды в сутки, стоимость которого составляет 61,2 млрд долларов. Штат сотрудников компании насчитывает около 3500 человек, а международное присутствие в настоящее время охватывает 12 стран Ближнего Востока, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии.