В Нью-Дели прошли переговоры глав МИД Узбекистана и Индии

25 февраля 2021 года министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, прибывший в г.Нью-Дели с рабочим визитом, провел встречу с министром иностранных дел Республики Индия Субраманьямом Джайшанкаром, сообщает Trend со ссылкой на darakchi.uz.

В ходе переговоров обсуждены состояние и перспективы развития узбекско-индийских многоплановых отношений, актуальные вопросы взаимодействия в рамках международных и региональных организаций.

Стороны с удовлетворением отметили, что достигнутые в ходе онлайн-саммита договоренности в декабре 2020 года позволили вывести стратегическое партнерство между двумя государствами на качественно новый уровень.

Особое внимание уделено вопросам дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества. Рассмотрены пути наращивания инвестиционного взаимодействия и привлечения передовых технологий в создание новых современных производств в различных отраслях экономики Узбекистана, а также реализации проектов социального и инфраструктурного значения.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в рамках ООН, ШОС и других многосторонних структур, обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Подчеркнута важная роль министерского Диалога «Индия – Центральная Азия» с участием Афганистана в деле интенсификации и совершенствования механизмов межрегионального сотрудничества, установления прочного мира в Афганистане.

Индийская сторона приглашена на Международную конференцию высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», которая состоится в текущем году в г.Ташкенте.

В ходе беседы обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.