Венгрия планирует увеличить поставки лекарств в Узбекистан
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Спорт в шоу-бизнесе – кто из азербайджанских звезд гоняет в футбол, тянет гантели и наматывает круги на беговой дорожке… (ФОТО/ВИДЕО)
Участники войны в Азербайджане пока не включены в группу с привилегиями по трудоустройству – Госагентство
Мы не можем принуждать частные компании взять человека на работу – Госагентство занятости Азербайджана
Прогресс Азербайджана по уровню экономической свободы является результатом последовательных реформ - министр экономики
В рамках карантинных мер общественный транспорт в Азербайджане в ближайшие три дня работать не будет
По инициативе Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева вносит новый вклад в защиту мирового и религиозного наследия в Ватикане (ФОТО)
Четверо участников Отечественной войны Азербайджана вернулись на родину после лечения за рубежом (ФОТО)
Финпотребности ЗАО «Южный газовый коридор» в 2021 г. будут полностью покрыты за счет выручки от проектов
«Лаборатория Касперского» вместе с Cigref возглавила рабочую группу Парижского призыва к доверию и безопасности в киберпространстве
Сопредседатель рабочей группы по Азербайджану в Конгрессе США выступил с заявлением по случаю годовщины Ходжалинской трагедии