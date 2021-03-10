В марте Узбекистан получит более миллиона доз вакцины ZF-UZ-VAC 2001

Узбекистан планирует закупить в Китае более миллиона доз вакцины ZF-UZ-VAC 2001 совместной разработки. Об этом в интервью «Синьхуа» заявил министр инновационного развития республики Иброхим Абдурахмонов, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

По его словам, третий этап испытания вакцины в Узбекистане начался в декабре прошлого года. К настоящему времени более 7 тыс. добровольцев получили прививку. Министр отметил, что испытание показало хороший результат, у большинства добровольцев, которые получили прививку, нежелательные эффекты не наблюдались. «Лишь у самой малой части пациентов были обнаружены аллергические реакции и повышение температуры. Все эти симптомы были взяты под контроль, и в течение трех-четырех дней все вакцинированные люди чувствовали себя нормально, вернувшись к обычной жизни», - сказал Абдурахмонов.

Министр также указал, что сейчас Узбекистан достиг договоренности с китайской стороной о приобретении более 1 млн доз вакцин. «После доставки этих вакцин в Узбекистан, предположительно в середине марта, мы намерены начать массовую вакцинацию населения страны», - добавил он.

Абдурахмонов отметил, что узбекские ученые и специалисты работали бок о бок с китайскими коллегами в борьбе против коронавируса, что дало большой импульс ускоренному развитию сотрудничества между Узбекистаном и КНР в различных научных сферах, включая медицину. «В настоящее время вакцина получила лицензию, предпринимаются меры по ее массовому производству в Узбекистане», - сказал он.