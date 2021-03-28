ВОЗ получила от Узбекистана проект международного кодекса обязательств на время пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила от властей Узбекистана проект Международного кодекса о добровольных обязательствах государств в период пандемии коронавируса COVID-19. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус направил президенту Узбекистана благодарственное письмо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.uz, сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая в сентябре 2020 года на сессии Генеральной ассамблеи ООН, предложил принять под эгидой ООН Международный кодекс о добровольных обязательствах государств в период пандемии коронавируса.

«Ваше Превосходительство, я благодарю Вас за дальновидность и лидерство в продвижении разработки проекта международного кодекса. Мы внимательно изучили документ», — говорится в письме гендиректора ВОЗ президенту Узбекистана.

Тедрос Гебрейесус отметил своевременность представления проекта кодекса и сообщил, что впечатлен широким кругом поставленных в документе задач и предложенными практическими решениями.

«Проект международного кодекса, которым вы поделились, имеет непосредственное отношение к уже установленным процессам обзора пандемии и к планированию любого будущего международного документа по борьбе с пандемией», — считает глава ВОЗ.

Он также подчеркнул, что «пришло время инвестировать в безопасное будущее для всех, построить устойчивые и надежные системы здравоохранения и подготовиться к реагированию на любые будущие потрясения в области здравоохранения».