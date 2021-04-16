Япония предоставила Узбекистану кредит на $195 млн.

16 апреля с.г. в Ташкенте чрезвычайный и полномочный посол Японии в Узбекистане Ёщинори Фуджияма и Заместитель министра финансов Узбекистана Одилбек Исаков подписали обменные ноты на общую сумму $195 млн. с целью реализации программы поддержки политики развития процентная ставка доллар США LIBOR + 110 bp, срок погашения 25 лет (из них льготный период 7 лет), передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В Узбекистане наряду с экономическим ростом увеличивается спрос на электроэнергию, в связи с чем важны такие задачи, как управление в области электроэнергетики, точные статистические данные, финансовое управление на основе международных стандартов бухгалтерского учета и усиление эксплуатации и технического обслуживания электростанций.

Кроме того, максимальное преодоление последствий новой коронавирусной инфекции и способствование экономическому росту после пандемии являются задачами, для решения которых все международное сообщество, включая Японию, должно работать сообща.

Данный кредит в долларах, направленный на финансовую поддержку правительства Узбекистана, ориентирован на стимулирование страны в решении политических вопросов в электроэнергетическом секторе и внесение вклада в социально-экономическое восстановление, стабильность и устойчивое развитие. Также, данный кредит является первым кредитом Узбекистану предоставленный на основе долларов США.

Япония намерена продолжать содействовать скорейшему разрешению эпидемиологической ситуации, а также восстановлению и стабильности международного сообщества и экономики.