Turkish Airlines будет выполнять авиарейсы из Стамбула в Ургенч и Фергану

Авиакомпания Turkish Airlines получила разрешение на выполнение авиарейсов из Стамбула в Ургенч и Фергану. Об этом сообщает пресс-служба Минтранспорта, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Агентство «Узавиация» 15 апреля 2021 года выдало разрешение авиакомпании Turkish Airlines на выполнение регулярных рейсов по направлению Стамбул - Ургенч - Стамбул и Стамбул – Фергана – Стамбул.

Напомним, что сейчас Turkish Airlines выполняет рейсы по направлениям Стамбул - Ташкент - Стамбул и Стамбул – Самарканд – Стамбул.