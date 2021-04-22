Российская авиакомпания получила разрешение на выполнение полетов в Узбекистан

Авиакомпания «Royal Flight» получила разрешение на выполнение регулярных полетов в Республику Узбекистан. Как передает Trend со ссылкой на xabar.uz, об этом сообщает Агентство «Узавиация».

На основании Соглашения между правительством Республики Узбекистан и правительством Российской Федерации о воздушном сообщении Агентством «Узавиация» авиакомпании «Royal Flight» Российской Федерации выдано Эксплуатационное Разрешение № 9-К от 21 апреля 2021 года на выполнение регулярных полетов в Республику Узбекистан по маршруту Москва-Андижан-Москва.

Авиакомпания будет выполнять полеты на самолётах Boeing 757-200.