Российская авиакомпания получила разрешение на выполнение полетов в Узбекистан
Авиакомпания «Royal Flight» получила разрешение на выполнение регулярных полетов в Республику Узбекистан. Как передает Trend со ссылкой на xabar.uz, об этом сообщает Агентство «Узавиация».
На основании Соглашения между правительством Республики Узбекистан и правительством Российской Федерации о воздушном сообщении Агентством «Узавиация» авиакомпании «Royal Flight» Российской Федерации выдано Эксплуатационное Разрешение № 9-К от 21 апреля 2021 года на выполнение регулярных полетов в Республику Узбекистан по маршруту Москва-Андижан-Москва.
Авиакомпания будет выполнять полеты на самолётах Boeing 757-200.
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