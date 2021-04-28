Эмиратская компания планирует изучить перспективы инвестирования в ювелирное производство в Узбекистане

При содействии Генерального консульства Узбекистана в городе Дубае проведена встреча посредством видеоконференцсвязи с представителями компании «Siroya Jewellers LLC» Раджешом Джеином и Чандрапракашем Сироя, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

На встрече с узбекской стороны приняли участие руководитель представительства министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) в ОАЭ Сарвар Хамидов и первый заместитель председателя Ассоциации ювелирной промышленности «Узбекзаргарсаноати» Нодир Мирахмедов.

Компания «Siroya Jewellers LLC» является одним из крупных производителей ювелирных изделий в ОАЭ. Экспортирует свою продукцию в различные страны мира.

На встрече были обсуждены вопросы привлечения иностранных инвестиций, а также технологических инноваций, для развития индустрии драгоценных металлов в Узбекистане.

Иностранным партнерам представителями МИВТ и Ассоциации «Узбекзаргарсаноат» предоставлена подробная информация по интересующим их аспектам.

Также достигнута договорённость о визите представителей компании «Siroya Jewellers LLC» в Узбекистан в ближайшее время для изучения перспектив инвестирования в ювелирное производство на территории нашей страны.