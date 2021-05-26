Литва намерена укреплять экономические и торговые отношения с Узбекистаном

Узбекистан 26 мая 2021 12:52 (UTC+04:00)
Литва намерена укреплять экономические и торговые отношения с Узбекистаном
Мантуров заявил, что Россия готова к сотрудничеству с Tesla Илона Маска по электромобилям
Мантуров заявил, что Россия готова к сотрудничеству с Tesla Илона Маска по электромобилям
Роухани заявил, что Иран согласовал позиции по основным вопросам ядерной сделки
Роухани заявил, что Иран согласовал позиции по основным вопросам ядерной сделки
Нефть дешевеет перед выходом официальной статистики по запасам в США
Нефть дешевеет перед выходом официальной статистики по запасам в США
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
На сооружение образовательных заведений модульного типа в Азербайджане выделено 10 млн манатов Политика 13:57
Подведены итоги выпускных экзаменов, прошедших в Азербайджане 29-30 апреля Общество 13:51
В Баку завтра будет до 26 градусов тепла Общество 13:44
Азербайджанская ИТ-компания внедряет в Турции "облачные" решения Экономика 13:35
Премьер Азербайджана поздравил грузинского коллегу Политика 13:33
В Конье продолжаются международные учения с участием азербайджанских военнослужащих (ФОТО) Политика 13:27
В Азербайджане выставят на аукцион песчано-гравийные месторождения Бизнес 13:25
Позиции азербайджанской армии в Кельбаджаре и Гедабеке подверглись обстрелу со стороны Армении - минобороны Политика 13:19
ОАО «Азеришыг» организовало медиатур в поселок Суговушан Энергетика 13:09
Туркменистан обнародовал товарооборот с Узбекистаном Бизнес 13:01
Возбуждено уголовное дело в отношении главы филиала Общества Красного Полумесяца Азербайджана Общество 12:54
Литва намерена укреплять экономические и торговые отношения с Узбекистаном Узбекистан 12:52
Узбекско-корейское СП закупит противооткатные упоры для грузовиков Тендеры 12:49
Прием документов суббакалавров в Азербайджане запланирован на конец июня Общество 12:43
Еще одна жертва минного террора Армении: Территория буквально нашпигована минами - Trend TV Политика 12:38
Коронавирус в Израиле: За сутки выявлено около 20 новых зараженных Израиль 12:32
Мантуров заявил, что Россия готова к сотрудничеству с Tesla Илона Маска по электромобилям Россия 12:29
Литовские грузовые терминалы имеют огромные возможности для обслуживания грузопотоков из Узбекистана Транспорт 12:20
Рытье судоходных каналов на Каспии может привести к необратимым последствиям - депутат Энергетика 12:07
Австрия наращивает импорт химпродукции из Турции Турция 12:05
Товарооборот между Ираном и Ираком увеличится до $20 млрд Экономика 12:04
Сейдинский комплекс НПЗ Туркменистана перевыполнил производственный план Энергетика 12:02
Роухани заявил, что Иран согласовал позиции по основным вопросам ядерной сделки Ядерная программа 12:01
"Мой Азербайджан" – пленэр для юных талантов (ФОТО) Культура 11:59
Для участия в приемном экзамене в вузы в Азербайджане COVİD-паспорта не понадобятся Общество 11:57
В Азербайджане представлено цифровое решение на основе биометрии ИКТ 11:40
Около 90% строительных работ в Баку в январе-апреле выполнили негосударственные предприятия Строительство 11:29
В Азербайджане приемные экзамены в вузы по I-IV группам специальностей пройдут в два тура Общество 11:27
В Азербайджане начался прием документов в колледжи и медрезидентуру – ГЭЦ Общество 11:25
Цифровизация бизнес-сектора Азербайджана поспособствует расширению сегмента продуктов по киберстрахованию Экономика 11:19
Прием заявлений для поступления в вузы и колледжи Азербайджана начнется в ближайшие дни Общество 11:18
Нацбанк Грузии установил курс лари на 26 мая Грузия 11:12
В Азербайджане назвали число граждан, которым была назначена инвалидность Общество 11:12
Религиозные церемонии в мечетях Азербайджана будут проводиться с учетом правил карантина Общество 11:00
Видеокадры уничтожения артустановок ВС Армении в ходе Отечественной войны Азербайджана (ВИДЕО) Политика 10:53
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,7 Европа 10:51
Армяне умышленно обостряют ситуацию – азербайджанский депутат Политика 10:37
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:35
Бонусы к долларовому депозиту в AccessBank Экономика 10:30
Президент Казахстана посетит с визитом Туркменистан Бизнес 10:24
В Израиль прибыл министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб Израиль 10:16
Розничная торговля в Баку незначительно выросла в I квартале Бизнес 10:11
В 2021 г. сократились грузо- и пассажироперевозки Азербайджана всеми видами транспорта Транспорт 10:04
BP готовится обнародовать оценку экологического воздействия для второй скважины SWAP Энергетика 10:03
Современный Образовательный Комплекс имени Гейдара Алиева объявляет о специальной скидочной компании (ВИДЕО) Общество 10:00
BP завершает подготовку к началу бурения первой разведочной скважины в рамках SWAP Энергетика 09:58
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдается плотный транспортный поток Общество 09:49
Нефть дешевеет перед выходом официальной статистики по запасам в США Энергетика 09:35
Сократилась среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Баку Финансы 09:25
Пожар на рынке в Барде потушен (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 09:15
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики Политика 09:13
Сегодня в Азербайджане состоятся вступительные экзамены в магистратуру Общество 09:10
В Конгресс США внесли законопроект о противодействии Китаю в мире США 08:55
Консорциум по экспорту инноваций Азербайджана планирует расширить сотрудничество с тюркоязычными странами ИКТ 08:17
Геостат раскрыл объемы российского экспорта в Грузию Бизнес 07:48
Сталелитейные заводы Ирана произвели 10 миллионов тонн нерафинированной стали Экономика 07:48
За сутки в Казахстане выявлены 1 739 заболевших коронавирусом Казахстан 07:48
США вакцинировали половину взрослого населения от COVID-19 США 07:38
Военные США пока не собираются уходить из Сирии Арабские страны 07:35
С побережья Индии эвакуировали почти 3,5 млн человек из-за приближения циклона Другие страны 07:16
Протестующие подожгли здание Дворца правосудия на западе Колумбии Другие страны 06:58
Пентагон исключил Xiaomi из списка "китайских военных предприятий" ИКТ 06:24
Канада призвала освободить временного президента Мали Другие страны 06:05
У побережья Хоккайдо японское судно столкнулось с российским Другие страны 05:48
В Бразилии обнаружили новый вариант коронавируса Другие страны 05:33
Войска США покинут Афганистан раньше установленного срока Другие страны 05:11
США выделят $40 млн помощи палестинцам, включая $5,5 млн сектору Газа Финансы 04:49
Трамп посчитал, что в США согласились с его версией об источнике COVID-19 США 04:26
Саудовская Аравия и Россия утвердили план развития экономических отношений Экономика 04:02
В Сирии пройдут президентские выборы Арабские страны 03:35
Премьер-министры стран СНГ подпишут в Минске 28 мая план действий по борьбе с инфекциями Другие страны 03:13
В Китае заявили о готовности расширять сотрудничество с ЕС Другие страны 02:51
Глава МИД РФ проведет переговоры с главой МИД Йемена Россия 02:27
Восстановление консульства США в Иерусалиме призвано улучшить связи с Палестиной - пресс-секретарь Белого дома Арабские страны 02:08
Huawei 2 июня представит собственную операционную систему для смартфонов ИКТ 01:44
Блинкен назвал продуктивными встречи в Иерусалиме и Рамалле Арабские страны 01:15
Торги на биржах в США закрылись снижением ключевых индексов Финансы 00:56
Министр экономики Грузии надеется на быстрое восстановление туризма Туризм 00:38
Национальный проект по развитию электроэнергетики будет разработан в Казахстане Энергетика 00:38
Иран сократил расходы на импорт на $5,4 млрд. за 18 месяцев Экономика 00:37
Глава британского МИД прибыл в Израиль, где встретится с главами МИД и Минобороны Арабские страны 00:22
Здание Центра Гейдара Алиева освещено в цвета государственного флага Грузии Общество 25 мая 23:49
Призываем Армению не нагнетать ситуацию ложными заявлениями - МИД Политика 25 мая 23:49
Глава МИД Азербайджана встретился с представителями Австрийско-азербайджанской торговой палаты (ФОТО) Политика 25 мая 23:28
Турецкая журналистка Фулья Озтюрк выразила свою поддержку благотворительному марафону YAŞAT Общество 25 мая 23:00
Дания одобрила соглашения с Исландией и Норвегией о новой морской границе Европа 25 мая 22:45
Глава МИД Азербайджана выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ Политика 25 мая 22:41
В мире за сутки выявили на 70 тыс. случаев COVID-19 меньше, чем днем ранее В мире 25 мая 22:27
Сообщение об обстреле азербайджанскими пограничниками территории Армении не соответствует действительности - ГПС Политика 25 мая 22:10
Известные спортсмены призвали наших соотечественников присоединиться к благотворительному марафону YAŞAT (ФОТО) Общество 25 мая 21:58
США сделают все, чтобы средства на восстановление Газы не попали лидерам ХАМАС - госсекретарь США Арабские страны 25 мая 21:17
Первая тюркская цифровая медиа-платформа также будет предоставлять миру информацию о Карабахе – Real TV (ВИДЕО) Общество 25 мая 20:27
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики Политика 25 мая 19:55
Президент ОАЭ поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики Политика 25 мая 19:55
Оглашена повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана Политика 25 мая 19:32
Скончался Низами Худиев Происшествия 25 мая 19:17
Иран поздравил Азербайджан с победой во второй Карабахской войне Политика 25 мая 19:04
Минобороны Азербайджана опровергло ложь армянской стороны Политика 25 мая 18:53
Президент Ильхам Алиев поздравил грузинского коллегу Политика 25 мая 18:44
Первая единая медиаплатформа тюркоязычных стран - расширенный видеорепортаж с церемонии презентации проекта «Тюркский мир» Азербайджан 25 мая 18:32
Все новости