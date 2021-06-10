Узбекистан-Таджикистан: Взаимное стремление и решительный настрой на укрепление доверия, дружбы и добрососедства

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Таджикистан – два государства Центральной Азии, единого культурно-цивилизационного региона, который исторически являлся важнейшим звеном Великого шелкового пути.

Многовековая историческая и культурная общность народов двух стран, основанная на незыблемой дружбе, добрососедстве и взаимоуважении, обусловила развитие отношений за 30 лет после обретения республиками независимости. Основные принципы двустороннего диалога были закреплены в Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 4 января 1993 года, Договоре о вечной дружбе от 15 июня 2000 года и Договоре о стратегическом партнерстве от 17 августа 2018 года.

Благодаря политической воле и совместным усилиям лидеров двух братских государств отношения между Узбекистаном и Таджикистаном за последние годы наполнились абсолютно новым практическим содержанием и были выведены на уровень стратегического партнёрства.

Главы двух государств встречались в рамках взаимных визитов в марте и сентябре 2018 года, ноябре 2019 года, а также на полях важных международных мероприятий, таких как саммит глав арабо-мусульманских государств и США в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде (май 2017 года), саммит ШОС в городе Нур-Султане (июнь 2017 года), церемония открытия V Азиатских игр по боевым искусствам и состязаниям в помещениях в Ашхабаде (сентябрь 2017 года), неформальный саммит СНГ в Москве (декабрь 2017 года), 20-летний юбилей города Нур-Султана (июль 2018 года), Второй форум «Один пояс, один путь» в Пекине (апрель 2019 года) и Совет глав государств СНГ в Ашхабаде (октябрь 2019 года).

По итогам взаимных государственных визитов было подписано 54 документа по развитию двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической сферах, в области стандартизации, метрологии и сертификации, сельскохозяйственной и продовольственной безопасности, образования, молодежной политики.

Достигнуты соглашения о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между регионами наших стран.

Сегодня конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество Узбекистана и Таджикистана отвечает долгосрочным интересам двух народов, а также является ключевым фактором в обеспечении мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития в обширном регионе Центральной Азии.

В стремлении к дальнейшему расширению и углублению взаимодействия, обеспечению своевременной и полной реализации достигнутых договоренностей страны последовательно развивают межпарламентские связи, международное сотрудничество в многосторонних форматах, отношения в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах.

Так, Узбекистан и Таджикистан тесно сотрудничают и на взаимной основе поддерживают инициативы друг друга в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, Содружества Независимых Государств и Международного фонда спасения Арала.

Руководство Таджикистана поддерживает проводимые Президентом Шавкатом Мирзиёевым масштабные преобразования в Узбекистане, направленные на укрепление потенциала страны, развитие национальной экономики, повышение благосостояния народа и укрепление международного авторитета страны, а также инициативы по активизации регионального сотрудничества, в частности по организации Консультативных встреч глав государств Центральной Азии на регулярной основе.

В свою очередь, в Узбекистане поддерживают усилия Президента Эмомали Рахмона по обеспечению социально-экономического развития Таджикистана и укреплению региональной безопасности, приветствуют инициативы о Международном десятилетии действий «Вода для устойчивого развития» в 2018-2028 годах.

Здесь стоит отметить, что одним из ключевых факторов благополучия в Центральной Азии является комплексное использование водно-энергетических ресурсов с учетом интересов всех государств региона. Узбекистан и Таджикистан заинтересованы в развитии регионального партнерства в сфере рационального и справедливого использования водных ресурсов и понимают важное значение для Центральной Азии существующих и строящихся гидроэнергетических сооружений в решении водно-энергетических проблем. В этом контексте узбекская сторона выразила готовность всесторонне рассмотреть возможность участия в строительстве гидротехнических сооружений в Таджикистане с учетом соблюдения общепризнанных международных норм и стандартов по строительству таких объектов. В данном направлении налажен открытый диалог, нацеленный на укрепление взаимопонимания и развитие конструктивного сотрудничества, поиск взаимоприемлемых, справедливых и рациональных решений.

Расширение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между нашими странами также носит стратегический характер. Наблюдается положительная динамика во взаимной торговле, объемы которой по итогам 2020 года превысили 500 миллионов долларов, имеется значительный потенциал для развития промышленной кооперации, создания совместных предприятий и торговых домов, активного развития внешнеторговой инфраструктуры и механизмов поддержки экспортно-импортных операций, а также диверсификации номенклатуры двустороннего товарооборота. В настоящее время стороны совместно работают над достижением в ближайшее время нового рубежа – двустороннего товарооборота в 2 миллиарда долларов.

5 июня в городе Душанбе заместитель Премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и первый заместитель Премьер-министра Таджикистана Давлатали Саид обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества, сближение узбекского и таджикского деловых сообществ.

9 июня в городе Бохтаре Хатлонской области Таджикистана начал свою работу первый Узбекско-Таджикский межрегиональный форум, в ходе которого планируется подписание документов о реализации крупных двусторонних инвестиционных проектов и торговых соглашений.

О высокой заинтересованности двух стран в поощрении экономического взаимодействия свидетельствует и успешное проведение в столицах двух стран взаимных национальных выставок и бизнес-форумов, которые содействуют расширению контактов между деловыми кругами и заключению солидного пакета торговых соглашений и контрактов.

Роль эффективного механизма решения всего комплекса вопросов двусторонних связей играет узбекско-таджикская Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, которая также определяет новые перспективные направления взаимодействия.

Последовательно расширяются контакты между регионами двух государств в соответствии с межправительственным Соглашением о межрегиональном сотрудничестве.

На сегодняшний день в Узбекистане функционирует 199 предприятий с участием таджикского капитала, из них 107 СП и 92 – со 100%-м таджикским капиталом.

Особое значение придается двумя государствами всемерной реализации совокупных транспортно-коммуникационных возможностей и транзитного потенциала. На данном направлении прорабатываются вопросы восстановления существующих и разработки новых транзитных автомобильных, железнодорожных, авиационных маршрутов. В апреле 2017 года был открыт прямой авиарейс между Ташкентом и Душанбе. Весной 2018 года возобновлено железнодорожное сообщение на участке «Галаба - Амузанг». В настоящее время идет совместная работа над восстановлением после пандемии коронавируса полномасштабного международного автобусного сообщения.

Возобновление прежних и открытие новых автомобильных, железнодорожных и авиамаршрутов между городами двух стран способствовало активизации не только торгово-экономических, но и культурно-гуманитарных взаимосвязей между Узбекистаном и Таджикистаном, которые также носят приоритетный характер.

Безусловно, культурно-гуманитарные связи между двумя тесно переплетенными узами родства народов являются важным фактором развития прочных межгосударственных отношений, который определяет их характер и глубину.

Сегодня налажен тесный обмен между научно-исследовательскими и образовательными учреждениями двух стран, проводятся различные совместные мероприятия - взаимные Дни культуры и кино, участие таджикских и узбекских коллективов в международных культурных мероприятиях, ученых двух стран – в научных конференциях и семинарах.

В сентябре 2020 года в районе Спитамен Согдийской области Таджикистана состоялась церемония открытия общеобразовательной средней школы на 630 мест, построенной Узбекистаном.

А более чем в 240 школах нашей страны обучение ведется на таджикском языке. Это сделано в целях сохранения и развития родного языка, культуры, традиций и обычаев, обеспечения прав и интересов около 1,6 миллиона граждан Узбекистана таджикской национальности, проживающих в нашей стране. Способствовать этому призвана и деятельность национальных культурных центров, действующих на территории двух государств, для которых созданы благоприятные условия.

Уделяется внимание вопросам совершенствования изучения и преподавания узбекского языка в Таджикистане и таджикского языка в Узбекистане, расширения сети общеобразовательных учебных заведений с таджикским и узбекским языками обучения.

Символами исторической и культурной общности двух народов стали открытие в Самарканде памятника выдающемуся классику таджикской литературы Абдурахману Джами, реконструкция музея Садриддина Айни, а также создание парка имени Алишера Навои и памятника великому узбекскому поэту и мыслителю в Душанбе.

Сегодня дальнейшему укреплению братских уз между нашими народами способствует возобновление функционирования пунктов пропуска через узбекско-таджикскую Государственную границу, а также введение безвизового режима для взаимных поездок граждан двух государств.

В Ташкенте и Душанбе уверены, что дальнейшая судьба региона Центральной Азии – одной из древнейших колыбелей мировой цивилизации прямым образом зависит от плодотворного сотрудничества в целях возрождения средневековой славы нашей науки и духовности.

Безусловно, предстоящий официальный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан станет важным шагом в укреплении потенциала межгосударственного сотрудничества и послужит дальнейшему всестороннему развитию и укреплению отношений традиционной дружбы, добрососедства и сотрудничества, а также будет способствовать обеспечению мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития в регионе Центральной Азии.

Как сказал глава нашего государства, «узбекский и таджикский народы подобны двум ветвям одного дерева, двум притокам одной реки. У нас одна религия, общая земля и вода. Мы вместе в радости и горести, объединены единой судьбой. Продолжая добрые традиции предков, мы должны укреплять и оберегать дружбу наших народов».