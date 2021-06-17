Узбекистан, Татарстан подписали дорожные карты по расширению сотрудничества на 2021-2022 годы

Узбекистан 17 июня 2021 09:29 (UTC+04:00)
Узбекистан, Татарстан подписали дорожные карты по расширению сотрудничества на 2021-2022 годы

Администрации Ташкента и Ташкентской области подписали с Татарстаном «дорожные карты» по расширению сотрудничества на 2021-2022 годы, передает Trend со ссылкой на dunyo.info.

16 июня в Ташкенте в рамках пребывания делегации Республики Татарстан в нашу страну состоялся Деловой форум между регионами Узбекистана и Татарстаном.

По информации Министерства инвестиций и внешней торговли, в мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Посол России Олег Мальгинов, хоким (глава местной администрации) Ташкентской области Даврон Хидоятов и другие официальные лица. Всего в работе форума приняли участие более 100 представителей деловых сообществ Татарстана и нескольких регионов Узбекистана.

В ходе выступлений главы делегаций отметили колоссальный потенциал для развития промышленной кооперации в агропромышленной сфере, пищевой, текстильной, электротехнической, химической, машиностроительной отраслях, а также в области производства строительных материалов. Были подчеркнуты широкие перспективы для объединения ресурсов и технологических возможностей производителей Татарстана и различных регионов Узбекистана для создания совместных высокотехнологичных производств с целью выпуска востребованной продукции с высокой добавленной стоимостью и освоения рынков других стран. В заключение стороны заверили участников в приверженности оказанию всесторонней поддержки предпринимателям из Татарстана и регионов Узбекистана и призвали их к активному сотрудничеству и реализации взаимовыгодных проектов и инициатив.

На полях мероприятия участники делегаций посетили промышленную выставку производителей Татарстана, ознакомились с выпускаемой продукцией, реализуемыми совместными проектами и планами предпринимателей о дальнейшем расширении сотрудничества. Непосредственно на месте руководителям соответствующих органов власти регионов Узбекистана и министерствам и ведомствам Татарстана были даны поручения предпринять конкретные практические меры по оказанию всестороннего содействия представителям бизнеса в реализации совместных инициатив.

Также были организованы презентации инвестиционных и торговых возможностей различных отраслей и адресные встречи в формате «B2B» между крупными предприятиями Татарстана – лидерами на российском рынке и предпринимателями города Ташкента и Ташкентской области Узбекистана.

По итогам форума между хокимиятами (администрации) Ташкентской области и города Ташкента, а также Правительством Республики Татарстан были подписаны «дорожные карты» по расширению сотрудничества на 2021-2022 годы, включающие в себя конкретные меры по развитию партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, обмену опытом в областях градостроительства, муниципального управления, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и социальной поддержки, а также реализации конкретных инвестиционных проектов.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Иране началась вакцинация собственным препаратом от коронавируса
В Иране началась вакцинация собственным препаратом от коронавируса
В Иран доставили девятую партию вакцины &quot;Спутник V&quot;
В Иран доставили девятую партию вакцины "Спутник V"
48 млн доз вакцины &quot;Ков Иран Баракат&quot; готовятся до конца сентября
48 млн доз вакцины "Ков Иран Баракат" готовятся до конца сентября
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Узбекистан, Татарстан подписали дорожные карты по расширению сотрудничества на 2021-2022 годы Узбекистан 09:29
Назван способ бесплатно получить Windows 11 В мире 08:48
13 регионов Казахстана находятся в «зеленой» зоне по ситуации с коронавирусом Казахстан 08:26
В Азербайджане предпринимаются шаги по расширению участия субъектов предпринимательства в госзакупках Бизнес 08:13
Япония планирует начать выдачу паспортов вакцинации в июле Другие страны 08:05
Facebook тестирует ИИ для предотвращения конфликтов в комментариях В мире 07:44
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,21 млн человек Турция 07:25
Трамп заявил, что 26 июня проведет крупный митинг впервые после ухода с поста президента США 06:38
Китай впервые запустил корабль с космонавтами к своей орбитальной станции Другие страны 05:41
При стрельбе в Балтиморе погиб один человек США 04:55
ОАЭ первыми в мире начнут применять препарат сотровимаб для лечения COVID-19 В мире 04:24
Сенаторы США планируют отменить разрешение на войну в Ираке США 03:58
Российских туристов обязали проходить карантин по прибытии в Абу-Даби Россия 03:44
ФРС повысила прогнозы для ВВП США и инфляции на 2021 годa США 02:53
Парламент Румынии отправил досрочно в отставку омбудсмена Другие страны 02:33
SpaceX запустит на орбиту новый спутник GPS для ВВС США В мире 01:50
Сборная Италии вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу Спорт 01:09
Байден считает, что в мире наступил переломный момент США 00:57
Мадридский "Реал" объявил об уходе Серхио Рамоса Спорт 00:19
Байден заявил, что обсудил с Путиным положение в Афганистане Другие страны 00:03
Чехия отметила наиболее привлекательные для бизнесменов направления грузинской экономики Бизнес 00:01
Татарстан заинтересован в расширении взаимовыгодных связей с Узбекистаном Узбекистан 16 июня 23:44
Футболист "Лиона" Депай близок к переходу в "Барселону" Спорт 16 июня 23:40
Завершился визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО) Политика 16 июня 23:27
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе Политика 16 июня 23:00
Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде посетит Грузию с первым официальным визитом Грузия 16 июня 22:50
Porsche отзовет с китайского рынка 1,6 тыс. автомобилей В мире 16 июня 22:43
В ООН надеются, что саммит Россия - США послужит движению вперед в глобальных вопросах США 16 июня 22:27
Россия и США договорились начать консультации по кибербезопасности Россия 16 июня 22:20
ЕВРО-2020: Сборная Уэльса одержала победу над сборной Турции Общество 16 июня 22:01
Экспорт стали из Ирана вырос на 146% Иран 16 июня 21:48
Один из проспектов в пакистанском Пешаваре назван в честь Низами Гянджеви (ФОТО) Общество 16 июня 21:33
Туркменистан участвовал а совещании формата ЦА+Япония Туркменистан 16 июня 21:28
Эльдар Алиев в Баку – Все ахнули, а ему нужно было, чтобы я обиделся и ушел... (ФОТО) Интервью 16 июня 21:22
Путин заявил, что разговор с Байденом с глазу на глаз шел почти два часа Россия 16 июня 21:21
Уэльс открыл счет в игре с Турцией Общество 16 июня 20:48
Названы правила приема клиентов в парикмахерских и салонах красоты в Азербайджане Общество 16 июня 20:33
Главному санитарному врачу Азербайджана поручено утверждение методических указаний по COVID-19 Общество 16 июня 20:18
В Баку прошло дефиле адаптивной моды – мир красоты без границ и с удобством (ВИДЕО, ФОТО) Стиль 16 июня 20:11
Изменены правила организации обучения в интегрированных образовательных учреждениях Азербайджана Общество 16 июня 20:09
Шушинская декларация войдет в историю как образцовый документ – Генсек Тюркского союза Политика 16 июня 19:59
Азербайджанцы провели акцию перед зданием BBC (ФOTO) Политика 16 июня 19:42
Политические партии Азербайджана выступили с заявлением в связи с подписанием Шушинской декларации Политика 16 июня 19:36
Болельщики идут смотреть игру Турции на Бакинском олимпийском стадионе (Фотосессия) Общество 16 июня 19:22
Представлен очередной выпуск программы Real – Trend (ВИДЕО) Экономика 16 июня 18:58
Минэнерго Турции запретило местной компании участвовать в тендерах TPAO Энергетика 16 июня 18:44
S7 Airlines анонсировала дополнительные рейсы в Баку еще из двух городов России Транспорт 16 июня 18:17
Стартовал второй этап проекта цифровой трансформации ТЭК Узбекистана Энергетика 16 июня 18:14
ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты на 100 млн манатов Финансы 16 июня 18:09
Китай предоставит Таджикистану свыше $203 млн. для строительства дороги на востоке страны Таджикистан 16 июня 17:47
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16 июня 17:39
Госведомства Азербайджана выступили с совместным обращением в связи с лесными пожарами Общество 16 июня 17:38
В Азербайджане выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 162 человека Общество 16 июня 17:37
От имени Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой дан обед в честь Президента Эрдогана и его супруги (ФОТО) Политика 16 июня 17:35
Гендиректор Nar об обеспечении соотношения цены и качества предоставляемых услуг ИКТ 16 июня 17:33
Замглавы МИД КР и посол Катара обсудили вопросы по дальнейшему углублению сотрудничества Кыргызстан 16 июня 17:32
В Азербайджане определились новые требования в связи с выполнением религиозных обрядов и проведением церемоний Политика 16 июня 17:22
Служба «Детская Горячая Линия», работающая при поддержке Azercell, приняла более 2000 звонков за последние 5 месяцев! ИКТ 16 июня 17:20
С 21 июня Азербайджан смогут посещать граждане еще нескольких стран – Оперативный штаб Общество 16 июня 17:20
Азербайджан и Израиль обсудили энергетические проекты на освобожденных территориях Энергетика 16 июня 17:17
Депутат Меджлиса Закани снял свою кандидатуру в пользу Раиси на выборах президента в Иране Политика 16 июня 17:10
7 июля Ицхак Герцог вступит в должность президента Израиль 16 июня 17:09
Президент Ильхам Алиев: Нам хотелось бы видеть участие компаний из братских государств ОИС в процессе реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана Политика 16 июня 17:08
Президент УЕФА прибыл в Баку Азербайджан 16 июня 17:07
Президент Ильхам Алиев: Мы видим попытки Армении упрочить отношения с исламскими странами Политика 16 июня 17:06
Азербайджан сыграл важную роль в обеспечении мира и безопасности в Афганистане - посол США Политика 16 июня 17:05
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сам обеспечил исполнение резолюций, принятых Советом Безопасности ООН Политика 16 июня 17:04
Байден заявил, что хочет обсудить с Путиным сферы возможного сотрудничества и разногласия США 16 июня 17:03
Президент Ильхам Алиев: Мы еще раз призываем развитые страны и международные донорские организации оказать необходимую финансовую помощь развивающимся странам Политика 16 июня 17:03
Президент Ильхам Алиев: ОИС приняла более 80 резолюций, осуждающих агрессию Армении против Азербайджана Политика 16 июня 17:00
Минобороны Азербайджана объявило прием на курс подготовки сверхсрочников Политика 16 июня 16:59
Названа доля Италии в нефтяном экспорте Азербайджана Энергетика 16 июня 16:57
В школах Азербайджана прошли очередные выпускные экзамены на базе общего среднего образования Общество 16 июня 16:55
Центр гигиены и эпидемиологии Минздрава Азербайджана проинформировал о непригодных для купания пляжах Общество 16 июня 16:50
Президент Турции посетил могилу Великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Политика 16 июня 16:43
Азербайджан является важным звеном в обеспечении мира в Афганистане – посол Политика 16 июня 16:37
По Зангезурскому коридору армяне смогут ездить в Москву, в другие точки мира – Президент Турции Политика 16 июня 16:33
Важное значение победы Азербайджана будет осознано со временем - Президент Турции Политика 16 июня 16:31
Надеемся, что Шуша в будущем станет культурной столицей тюркского мира - Эрдоган Политика 16 июня 16:22
Фонд Гейдара Алиева представил в Шуше издание «Культурное наследие Карабаха» (ФОТО) Общество 16 июня 16:20
Снимаются ограничения на ввоз томатов в Россию для некоторых азербайджанских предприятий Бизнес 16 июня 16:05
Летнее наслаждение в Баку – где нет высоких заборов и не запираются двери (ФОТО) Культура 16 июня 16:04
Мы восстановим освобожденные территории Азербайджана Политика 16 июня 16:02
Переговоры Путина и Байдена в узком составе начались за закрытыми дверями Россия 16 июня 15:55
НАТО поддерживает территориальную целостность стран Южного Кавказа Политика 16 июня 15:54
Перевод инфраструктуры в «облака» является основной тенденцией информационных технологий в мире Экономика 16 июня 15:52
Путин надеется на продуктивную встречу с Байденом Россия 16 июня 15:51
Чтобы голос услышали - известные азербайджанские теле-и радиоведущие проведут мастер-класс Культура 16 июня 15:51
Пусть весь мир знает, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном - Эрдоган Политика 16 июня 15:46
НАТО благодарно Азербайджану за миротворческую деятельность в Афганистане Политика 16 июня 15:43
Реджеп Тайип Эрдоган выступил на спецзаседании парламента Азербайджана (ВИДЕО) Политика 16 июня 15:41
В Туркменистане ведутся работы для рационального использования старых месторождений Энергетика 16 июня 15:41
Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием перед саммитом РФ - США Россия 16 июня 15:38
Азербайджан использует платформу Движения неприсоединения для обеспечения глобальной безопасности - Хикмет Гаджиев Политика 16 июня 15:36
ООН и Азербайджан обсудили возможности расширения сотрудничества Бизнес 16 июня 15:34
Начинается новая веха в сотрудничестве Азербайджана и Турции - депутат Политика 16 июня 15:33
Марат Шафиев: Улитка, ползущая к Фудзияме, не минует Хазар Интервью 16 июня 15:33
Представлено выступление Президента Ильхама Алиева в видеоформате на втором Саммите ОИС по науке и технологиям (ВИДЕО) Политика 16 июня 15:32
В Баку будут осуществляться дополнительные авиарейсы из Самары Транспорт 16 июня 15:29
В настоящее время отношения между Азербайджаном и НАТО важны, как никогда - Сванте Корнелл Политика 16 июня 15:28
Все новости