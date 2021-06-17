Узбекистан, Татарстан подписали дорожные карты по расширению сотрудничества на 2021-2022 годы

Администрации Ташкента и Ташкентской области подписали с Татарстаном «дорожные карты» по расширению сотрудничества на 2021-2022 годы, передает Trend со ссылкой на dunyo.info.

16 июня в Ташкенте в рамках пребывания делегации Республики Татарстан в нашу страну состоялся Деловой форум между регионами Узбекистана и Татарстаном.

По информации Министерства инвестиций и внешней торговли, в мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Посол России Олег Мальгинов, хоким (глава местной администрации) Ташкентской области Даврон Хидоятов и другие официальные лица. Всего в работе форума приняли участие более 100 представителей деловых сообществ Татарстана и нескольких регионов Узбекистана.

В ходе выступлений главы делегаций отметили колоссальный потенциал для развития промышленной кооперации в агропромышленной сфере, пищевой, текстильной, электротехнической, химической, машиностроительной отраслях, а также в области производства строительных материалов. Были подчеркнуты широкие перспективы для объединения ресурсов и технологических возможностей производителей Татарстана и различных регионов Узбекистана для создания совместных высокотехнологичных производств с целью выпуска востребованной продукции с высокой добавленной стоимостью и освоения рынков других стран. В заключение стороны заверили участников в приверженности оказанию всесторонней поддержки предпринимателям из Татарстана и регионов Узбекистана и призвали их к активному сотрудничеству и реализации взаимовыгодных проектов и инициатив.

На полях мероприятия участники делегаций посетили промышленную выставку производителей Татарстана, ознакомились с выпускаемой продукцией, реализуемыми совместными проектами и планами предпринимателей о дальнейшем расширении сотрудничества. Непосредственно на месте руководителям соответствующих органов власти регионов Узбекистана и министерствам и ведомствам Татарстана были даны поручения предпринять конкретные практические меры по оказанию всестороннего содействия представителям бизнеса в реализации совместных инициатив.

Также были организованы презентации инвестиционных и торговых возможностей различных отраслей и адресные встречи в формате «B2B» между крупными предприятиями Татарстана – лидерами на российском рынке и предпринимателями города Ташкента и Ташкентской области Узбекистана.

По итогам форума между хокимиятами (администрации) Ташкентской области и города Ташкента, а также Правительством Республики Татарстан были подписаны «дорожные карты» по расширению сотрудничества на 2021-2022 годы, включающие в себя конкретные меры по развитию партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, обмену опытом в областях градостроительства, муниципального управления, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и социальной поддержки, а также реализации конкретных инвестиционных проектов.