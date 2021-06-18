ПРООН поддержит Узбекистан в дальнейшем продвижении интеграции целей устойчивого развития

ПРООН готова поддержать усилия правительства Узбекистана по дальнейшему продвижению интеграции Целей устойчивого развития (ЦУР) путем сочетания конкретных мер экономической политики и инвестиций в сферах управления, передает Trend со ссылкой на Министерство по инвестициям и внешней торговли Узбекистана.

В Ташкенте состоялась встреча заместителя министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Б.Абидова с помощником Генерального секретаря ООН, помощником администратора ПРООН и директором Регионального бюро для Европы и Содружества Независимых Государств Мирьяной Сполярич-Эггер.

Повестка переговоров охватила широкий спектр вопросов сотрудничества между ПРООН и Узбекистаном в сферах совершенствования государственного управления, повышения занятости населения, противодействия коррупции, расширения прав и возможностей женщин, реформирования судебной системы и охраны окружающей среды.

М. Сполярич-Эггер подтвердила приверженность ПРООН оказанию дальнейшей поддержки социально ориентированному, экологически ответственному и устойчивому развитию Узбекистана. Также ПРООН готова поддержать усилия Правительства по дальнейшему продвижению интеграции Целей устойчивого развития (ЦУР) путем сочетания конкретных мер экономической политики и инвестиций в сферах управления, социальной защиты, «зеленой» экономики и цифровизации – четырех областях, названных «локомотивами ЦУР».

В ходе беседы был изучен ход имплементации реализуемых совместно с ПРООН проектов по развитию региона Приаралья общей стоимостью 3,6 млн долларов и рассмотрены имеющиеся в данном направлении вопросы. Также было рассмотрено текущее состояние реализации проекта «Содействие развитию торговли в Узбекистане».

По итогам встречи были согласованы дальнейшие действия по реализации намеченных инициатив и договоренностей.

ПРООН осуществляет широкий спектр мероприятий, направленных на оказание содействия Правительству Узбекистана, институтам гражданского общества в преодолении вызовов переходного периода страны. ПРООН оказывает помощь правительственным и неправительственным институтам в получении доступа к знаниям, опыту и ресурсам, необходимым для успешной реализации экономических и социальных реформ и обеспечения благосостояния населения. В настоящее время ПРООН реализует 9 проектов в Узбекистане на общую сумму порядка 26 млн долларов.