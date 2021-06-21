Узбекистан, Австрия обсудили применение инновационных технологий в сфере производства сельскохозяйственных продуктов, передает Trend со ссылкой на dunyo.info.

Посол Узбекистана Абат Файзуллаев провел встречу Генеральным директором базирующейся в австрийской столице международной неправительственной организации «Hilfswerk International» (HWI) Штефаном Фрицом.

В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления в рамках применения мирового опыта и инновационных технологий в сфере производства экспортоориентированных сельскохозяйственных продуктов, а также поддержки субъектов предпринимательства.

Кроме того, обсуждены новые возможности для предпринимателей с учетом обретения Узбекистаном статуса страны бенефициара специальной системы преференций Европейского союза для устойчивого развития и эффективного управления (GSP+), которая позволяет экспортировать отечественные товары на рынок ЕС без дополнительных таможенных сборов, акцизов и платежей.

Отмечая плодотворное сотрудничество организации с Узбекистаном, Штефан Фриц особо подчеркнул реализуемые в настоящее время проекты «CANDY V» - Региональная интеграция и наращивание потенциала для повышения конкурентоспособности микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в агробизнесе и содействие торговле в Центральной Азии; и «AgroDev» - Улучшение системы высшего образования, направленного на поддержку отраслей, обеспечивающих устойчивое производство качественной сельскохозяйственной продукции.

Необходимо отметить, что главной целью текущих проектов является повышения качества производимой в сельском хозяйстве продукций, применение европейских стандартов в производственном процессе, определение потенциальных товаров для экспорта на европейский рынок, обучение местных производителей современным методологиям продвижения товаров на новых рынках, а также подготовка квалифицированных специалистов.

В ходе встречи сторонами достигнута договоренность об организации весной следующего года в г.Вене выставки экспортоориентированных отечественных товаров сельскохозяйственной и продовольственной отраслей. В рамках мероприятия планируется участие представительной делегации Узбекистана, демонстрация экспортного потенциал страны и производимых продуктов, а также проведение встреч с ведущими компаниями-импортерами Австрии.

Hilfswerk International (HWI) - международная неправительственная организация, основанная в 1947 году со штаб-квартирой в г.Вене. Основной целью организации является предоставление социального, экономического и технического содействия странам с низким и средним уровнем доходов для достижения устойчивого экономического развития, а также улучшения стандартов жизни населения.

С 1978 года HWI реализует проекты по в Африке, Центральной Азии, Восточной Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, Южной и Юго-Восточной Азии. В настоящее время организация имеет представительства в 12 государствах. Организация осуществляет проекты с 2001 года в Центральной Азии. Тесное сотрудничество с Узбекистаном установлено в 2016 году.