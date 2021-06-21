МФК поддержит модернизацию химической промышленности Узбекистана

Международная финансовая корпорация (МФК) и Правительство Узбекистана подписали соглашение для поддержки модернизации химической промышленности и производства удобрений, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Химическая промышленность и производство минеральных удобрений в Узбекистане имеют огромный потенциал для роста, но для трансформации их в современную отрасль, способную удовлетворить потребности страны и раскрыть свой экспортный потенциал, необходимы реформы и инвестиции частного сектора.

Новое соглашение о сотрудничестве между Международной финансовой корпорацией (МФК), входящей в Группу Всемирного банка, и Правительством Узбекистана направлено на привлечение инвестиций в сектор и поощрение внедрения устойчивых практик.

«Правительство Узбекистана инициировало реформы, направленные на преобразование химического сектора и сектора производства удобрений. Целью реформ является модернизация устаревшей системы производства и распределения химической продукции и удобрений, поощрение инвестиций и создание конкурентоспособной отрасли, которая обеспечит новые высококвалифицированные рабочие места и снизит углеродный след промышленности Узбекистана», - сказал Тимур Ишметов, министр финансов Узбекистана.

Преимущество Узбекистана заключается в том, что он может использовать собственное сырье для производства широкого спектра удобрений, промышленных и потребительских товаров. Однако отрасль, которая в значительной степени контролируется государством, испытывает нехватку инвестиций, остается неэффективным и потребляет избыточное количество ресурсов. Проект направлен на устранение неэффективности сектора за счет необходимых рыночных преобразований, снижения роли государства и создания равных условий для частных инвесторов.

«Учитывая богатые природные ресурсы, Узбекистан может стать крупным экспортером химической продукции и удобрений. Благодаря прогрессивным реформам и инвестициям в современные навыки и технологии, химическая промышленность может сыграть роль катализатора в экономическом развитии страны», - сказала Джорджина Бейкер, вице-президент МФК по Европе, Центральной Азии, Латинской Америке и Карибскому региону. «Посредством этого партнерства мы стремимся поддержать Правительство Узбекистана в модернизации сектора и привлечении международных компаний для инвестирования и внедрения новейших решений и передового опыта, необходимых для создания устойчивой химической промышленности в стране».

Узбекистан, самая густонаселенная страна Центральной Азии, осуществляет беспрецедентные экономические преобразования. По состоянию на 1 мая 2021 года инвестиционный портфель IFC в Узбекистане составил 160 миллионов долларов США. Консультационные программы МФК нацелены на оказание помощи Правительству Узбекистана в подготовке к приватизации государственных банков, развитии и диверсификации финансового рынка, трансформации хлопкового сектора, развитии химической отрасли, а также пилотировании государственно-частных партнерств (ГЧП) в секторах энергетики и здравоохранения.

IFC, входящая в состав Группы Всемирного банка, является крупнейшим глобальным учреждением содействия развитию, специализирующимся на работе с частным сектором в странах с формирующимся рынком. IFC работает более чем в 100 странах, используя свой капитал, экспертные знания и влияние для создания рынков и возможностей в развивающихся странах. В 2020 финансовом году IFC осуществила инвестиции объемом 22 млрд долл. США в частные компании и финансовые учреждения в развивающихся странах, эффективно используя потенциал частного сектора в целях искоренения крайней бедности и ускоренного повышения общего благосостояния.