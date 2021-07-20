В I полугодии вырос внешнеторговый оборот Узбекистана со странами СНГ

Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами СНГ за шесть месяцев 2021 года увеличился на 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 37 процентов, передает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

По итогам января-июня 2021 года внешнеторговый оборот (ВТО) Узбекистана достиг $18,01 млрд., который, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличился на 2,15 млрд (увеличение на 13,6 процента).

Из общего объема ВТО экспорт составил $7,05 млрд (к январю-июню 2020 года отмечено увеличение на 12,3 процента), а импорт – $10,95 млрд (увеличение на 14,3 процента). В результате сальдо внешнеторгового оборота составило пассивный баланс на сумму $3,9 млрд.

Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован в мае 2021 года и отмечен на уровне $4,25 млрд. По сравнению с аналогичным месяцем 2020 года, его увеличение составило $2,07 млрд.

В июне 2021 года объем внешнеторгового оборота составил $3,44 млрд и, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, снизился на 15,1 процента.

Внешнеторговый оборот Узбекистана во II квартале 2021 года составил $10,91 млрд, что на 53,5 процента больше прошлого квартального показателя.

Среди 20 крупных стран-партнеров по внешнеэкономической деятельности также наблюдается активный внешнеторговый баланс с шестью странами, в частности с такими, как Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Канада и Иран. С остальными 14-ю странами сохраняется пассивный баланс внешнеторгового оборота.

На сегодняшний день Узбекистан осуществляет торговые отношения со 171 странами мира. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с КНР (18,2 процента), Российской Федерацией (17 процентов), Казахстаном (10,4 процента), Турцией (8,7 процента), Республикой Корея (4,6 процента), Кыргызстаном (2,4 процента) и Афганистаном (2 процента).

В структуре внешнеторгового оборота республики значительная доля отмечена в г. Ташкент, что составляет 38,6 процента, или $6,94 млрд, а наименьшая доля зафиксирована на уровне 1,1 процента, или $202,7 млрд, которая отмечена в Сурхандарьинской области.

Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами СНГ достиг $6,66 млрд. Из них объем экспорта составил $2,27 млрд, а объем импорта – $4,39 млрд.

Наибольший объем внешнеторгового оборота со странами СНГ зафиксирован с Российской Федерацией (45,8 процента), Казахстаном (28 процентов) и Кыргызстаном (6,4 процента).

Внешнеторговый оборот Республики Узбекистан со странами ЕАЭС составил $5,55 млрд. Из них объем экспорта составил $770,2 млн., а объем импорта – $3,78 млрд.