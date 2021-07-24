Узбекистан, Татарстан рассмотрели текущее состояние реализации совместных проектов

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзакова и Президента Республики Татарстан Р.Минниханова в формате видеоконференции состоялись расширенные переговоры по вопросам сотрудничества Татарстана и регионов Узбекистана с участием ключевых министерств, ведомств, отраслевых объединений и производственных компаний, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

В ходе переговоров был рассмотрен ход договоренностей, достигнутых в ходе визита Р.Минниханова в Республику Узбекистан в июне этого года, а также текущий статус имплементации совместных проектов и инициатив.

Руководители министерств и ведомств представили отчеты о выполненной работе и доложили о дальнейших действиях по продвижению согласованных проектов и решению имеющихся вопросов.

Также были обсуждены перспективы реализации новых проектов в геологоразведочной, нефтегазовой, нефтехимической, машиностроительной, кожевенно-обувной, информационно-коммуникационной и агрологистической сферах.

По итогам переговоров была достигнута договоренность о создании механизма тесного взаимодействия путем проведения регулярных обсуждений на экспертном и руководящем уровнях и организации взаимных визитов делегаций в составе представителей министерств, ведомств и крупных компаний.