В Узбекистане выявлено еще 843 случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки 27 июля 2021 года количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 126 627 (+843), передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:
18 - в Навоийской области;
21 - в Бухарской области;
21 - в Андижанской области;
24 - в Кашкадарьинской области;
27 - в Сырдарьинской области;
31 - в Наманганской области;
56 - в Хорезмской области;
75 - в Ферганской области;
80 - в Республике Каракалпакстан;
85 - в Самаркандской области;
89 - в Джизакской области;
95 - в Сурхандарьинской области;
98 - в Ташкентской области;
123 - в Ташкенте.
Кроме того, за минувшие сутки 556 человек заболели пневмонией.
К прискорбию, за сутки 27 июля 2021 года в стране скончались еще восемь пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 853.
За минувшие сутки 27 июля 2021 года в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 825 пациентов, из них:
19 - в Бухарской области;
20 - в Навоийской области;
20 - в Наманганской области;
22 - в Кашкадарьинской области;
31 - в Сырдарьинской области;
40 - в Хорезмской области;
56 - в Ферганской области;
68 - в Ташкентской области;
75 - в Республике Каракалпакстан;
95 - в Джизакской области;
96 - в Сурхандарьинской области;
125 - в Ташкенте;
158 - в Самаркандской области.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 121 145 (+825), показатель выздоровления - 95 процентов.