В Узбекистане выявлено еще 843 случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки 27 июля 2021 года количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 126 627 (+843), передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:

18 - в Навоийской области;

21 - в Бухарской области;

21 - в Андижанской области;

24 - в Кашкадарьинской области;

27 - в Сырдарьинской области;

31 - в Наманганской области;

56 - в Хорезмской области;

75 - в Ферганской области;

80 - в Республике Каракалпакстан;

85 - в Самаркандской области;

89 - в Джизакской области;

95 - в Сурхандарьинской области;

98 - в Ташкентской области;

123 - в Ташкенте.

Кроме того, за минувшие сутки 556 человек заболели пневмонией.

К прискорбию, за сутки 27 июля 2021 года в стране скончались еще восемь пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 853.

За минувшие сутки 27 июля 2021 года в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 825 пациентов, из них:

19 - в Бухарской области;

20 - в Навоийской области;

20 - в Наманганской области;

22 - в Кашкадарьинской области;

31 - в Сырдарьинской области;

40 - в Хорезмской области;

56 - в Ферганской области;

68 - в Ташкентской области;

75 - в Республике Каракалпакстан;

95 - в Джизакской области;

96 - в Сурхандарьинской области;

125 - в Ташкенте;

158 - в Самаркандской области.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 121 145 (+825), показатель выздоровления - 95 процентов.